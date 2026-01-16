CDC muestra valor de vigilancia de aguas residuales mientras se avecinan recortes de fondos para la agencia

Según dos estudios publicados el jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), los análisis de aguas residuales pueden alertar a las autoridades sanitarias de infecciones de sarampión días o meses antes de que los médicos confirmen los casos.

Las autoridades sanitarias de Colorado pudieron adelantarse al virus altamente contagioso rastreando su presencia en los sistemas de alcantarillado, según escribieron los investigadores. Y los investigadores de Oregón descubrieron que las aguas residuales podrían haberles advertido de un brote más de dos meses antes de que la primera persona diera positivo.

Los hallazgos se suman a las pruebas de que los análisis de aguas residuales son un arma valiosa para rastrear enfermedades, como el COVID-19, la poliomielitis, el mpox y la gripe aviar.

Pero el sistema nacional de vigilancia de aguas residuales, gestionado por los CDC desde 2020, vuelve a estar en peligro, ya que un plan presupuestario de la administración Trump recortaría su financiación de unos $125 millones a unos $25 millones anuales.

Peggy Honein, directora de la división de preparación e innovación en enfermedades infecciosas de los CDC, dijo que el nivel de financiación propuesto “mantendría algunas de las actividades más críticas”, pero “probablemente requeriría cierta priorización”.

El sistema nacional abarca más de 1,300 centros de tratamiento de aguas residuales que dan servicio a 147 millones de personas. Incluye seis “centros de excelencia” -Colorado entre ellos- que innovan y apoyan a otros estados en la ampliación de sus pruebas.

Se preparan para los recortes

El recorte de la financiación sigue siendo una propuesta, y el Congreso ha empezado a oponerse a los recortes de la sanidad en general.

Pero los departamentos de salud estatales dicen que se están preparando para una posible pérdida de apoyo federal a pesar de todo. La mayoría de los programas estatales se financian íntegramente con fondos federales, dijo Honein.

Colorado inició su programa de vigilancia de aguas residuales en 2020 con la participación voluntaria de 68 empresas de servicios públicos. Desde entonces, el enfoque del programa se ha ido reduciendo a medida que crecía para incluir más enfermedades, ya que está financiado al 100 % con fondos federales, explicó Allison Wheeler, directora de la unidad de vigilancia de aguas residuales de Colorado.

Las obras están financiadas hasta 2029, dijo Wheeler, y el departamento está hablando con los dirigentes estatales sobre qué hacer después.

“Sé que hay otros estados que no han sido tan afortunados como nosotros”, dijo Wheeler. “Necesitan esta financiación para mantener su programa el año que viene”.

Encuentran levaduras en aguas residuales

En el estudio de Colorado, del que Wheeler es coautor, las autoridades empezaron a analizar las aguas residuales para detectar el sarampión en mayo, cuando los brotes en Texas, Nuevo México y Utah iban en aumento y se habían confirmado cinco casos en Colorado.

En agosto, las aguas residuales del condado de Mesa dieron positivo una semana antes de que un médico confirmara dos casos de sarampión. Ninguno de los pacientes sabía que había estado expuesto al sarampión. Al rastrear 225 contactos domésticos y sanitarios de los dos primeros pacientes, las autoridades sanitarias descubrieron cinco casos más.

En Oregón, los investigadores utilizaron muestras de aguas residuales conservadas de finales de 2024 para determinar si las pruebas de aguas residuales podrían haber descubierto un brote incipiente.

Según los autores del estudio, el brote de 30 casos se extendió por dos condados y afectó a una comunidad muy unida que no busca fácilmente asistencia sanitaria. El primer caso se confirmó el 11 de julio y las autoridades sanitarias tardaron 15 semanas en detener el brote.

Los investigadores descubrieron que las muestras de aguas residuales de la zona dieron positivo para el sarampión unas 10 semanas antes de que se declararan los primeros casos. La concentración del virus en las aguas residuales a lo largo de las semanas también coincidía con el pico conocido del brote.

“Sabíamos que se nos estaban escapando casos, y creo que siempre es así en los brotes de sarampión”, dijo la Dra. Melissa Sutton, de la Autoridad Sanitaria de Oregón. “Pero esto nos dio una idea de cuánta transmisión silenciosa estaba ocurriendo sin que lo supiéramos y sin que nuestro sistema de salud lo supiera”.

Utilidad en el seguimiento de aguas residuales

Otros estados, como Utah, han integrado los datos de las aguas residuales en sus cuadros de mando públicos sobre el sarampión, lo que permite a cualquier persona seguir los brotes en tiempo real.

Y en Nuevo México, donde 100 personas contrajeron el sarampión el año pasado y una murió, las pruebas ayudaron a las autoridades sanitarias estatales a reducir una vasta extensión rural. El sistema estatal detectó casos en el noroeste del condado de Sandoval mientras las autoridades se centraban en un brote masivo a 483 kilómetros de distancia, en el sureste del país, explicó Kelley Plymesser, del departamento de salud estatal.

La alerta temprana permitió al departamento alertar a los médicos y al público, reducir los umbrales para las pruebas y reorientar sus recursos. El brote terminó en septiembre. Pero como el sarampión sigue extendiéndose por el suroeste, el estado sigue utilizando el sistema para buscar nuevos casos.

Sutton, de Oregón, confía en que los dirigentes federales se den cuenta del poder del sistema, su adaptabilidad, asequibilidad y alcance.