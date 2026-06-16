Cinco detenidos por presunto complot contra evento de UFC en la Casa Blanca
El director del FBI, Kash Patel, anunció que se habían llevado a cabo varios arrestos en distintos estados
16 de junio de 2026 - 11:50 AM
16 de junio de 2026 - 11:50 AM
Las autoridades frustraron “ataques planificados” dirigidos contra el espectáculo de lucha en jaula de la UFC realizado en la Casa Blanca el fin de semana por el cumpleaños del presidente Donald Trump y hubo varias personas detenidas, indicó el martes el director del FBI, Kash Patel.
No se reveló la naturaleza de la posible amenaza, y se espera que se difundan más detalles una vez que se hagan públicas las acusaciones más tarde el martes.
Cinco personas fueron arrestadas en estados como Ohio, Missouri y California, indicó un funcionario familiarizado con el asunto que habló bajo condición de anonimato.
El FBI supo de la posible amenaza el 10 de junio, cuatro días antes del espectáculo de artes marciales mixtas en el Jardín Sur de la Casa Blanca, y “gracias a la rápida acción del FBI, nuestros socios y el Departamento de Justicia en una operación en varios estados, varias personas están ahora bajo custodia y los presuntos ataques planificados fueron frenados en seco”, dijo Patel en una publicación en X el martes por la mañana.
El Servicio Secreto “trabajó día y noche para identificar a los responsables y hacerlos rendir cuentas”, indicó el director Sean Curran en una declaración por separado.
Trump, quien celebró sus 80 años en el evento de la UFC el domingo, intentó vincular las peleas con las celebraciones más amplias por el 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. Al hablar con reporteros el martes en Évian-les-Bains, Francia, donde asistía a la cumbre del Grupo de los Siete, Trump dijo que no fue informado sobre el complot frustrado.
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