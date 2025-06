Claves de la absolución de Karen Read en la muerte de su novio, un oficial de policía de Boston

Aquí hay algunas conclusiones clave:

Los abogados defensores afirmaron desde el principio que no hubo colisión entre O’Keefe y la camioneta de 2,700 kilogramos conducida por Read, argumentando en cambio que un grupo de policías locales y estatales muy unidos estaban protegiendo a uno de los suyos y incriminándola.

En otro intercambio, Jackson interrogó a una ex oficial que originalmente informó haber visto a Higgins y al jefe de policía de Canton cerca de la camioneta en un garaje de la estación, una declaración que luego retractó.

Enfatizaron que los fragmentos del faro trasero no se encontraron de inmediato y argumentaron que la policía tuvo tiempo de tomarlos del vehículo incautado de Read y plantarlos. También presentaron evidencia en video de que el faro trasero de Read podría haber sido dañado en cambio cuando golpeó el auto de O’Keefe en casa más tarde esa mañana.

Los fragmentos, que según el estado cortaron el brazo de O’Keefe, no tenían sangre, tejido ni ADN. El único ADN encontrado estaba en una pieza intacta del faro trasero en la camioneta de Read, y contenía tres posibles fuentes: O’Keefe y dos hombres desconocidos. Un cabello rastreado hasta O’Keefe fue encontrado en la parte trasera de la camioneta, pero la defensa cuestionó cómo podría haberse quedado allí durante la tormenta de nieve.

Los fiscales también tuvieron dificultades para demostrar que las lesiones de O’Keefe eran consistentes con haber sido golpeado por un vehículo. Reconocieron no saber cómo fue golpeado, y un video de reconstrucción del accidente que produjeron fue criticado por la defensa ya que nadie sabe dónde habría estado parado.

Si Read no mató a O’Keefe, ¿quién lo hizo?

La defensa no probó que alguien más mató a O’Keefe, pero aparentemente pudo crear suficientes dudas razonables para los miembros del jurado.

La defensa también interrogó a Jennifer McCabe, la cuñada de Albert, quien estaba con Read cuando descubrieron el cuerpo, sobre una búsqueda web mal escrita: ‘hos long to die in cold’. La defensa argumentó que McCabe lo hizo justo antes de las 2:30 a.m., pero los fiscales dijeron que fue después de que se encontró a O’Keefe a petición de Read.