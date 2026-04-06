¿Cómo un ciego hizo posible que otras personas con baja visión construyeran sets de Lego?

Newton, Massachusetts - Como a muchos niños pequeños, a Matthew Shifrin le encantaba construir juegos de Lego. Pero como era ciego, tenía que recurrir a amigos y familiares para que le ayudaran a completar sus creaciones, a veces sobornándoles con té para que se pasaran por su casa.

Todo cambió cuando tenía 13 años. Un amigo de la familia y niñero fue a su casa de Newton (Massachusetts) y le entregó una carpeta con instrucciones accesibles para construir un palacio de Oriente Medio. Las instrucciones, escritas en braille, le permitieron completar el juego sin tener que recurrir a los dibujos de colores brillantes que suelen acompañar a los juegos de Lego.

“Ha sido la primera vez que he sido capaz de construir un juego de Lego por mí mismo”, dice Shifrin en su casa, rodeado de los juegos que ha construido, entre ellos una figura de la Estatua de la Libertad y el cohete Apolo Saturno V de la NASA. “Fue una experiencia increíble, porque controlaba todo el proceso de construcción. Sabía dónde iban las piezas y pude aprender sobre el mundo que me rodeaba”.

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Inspirados para llegar a más constructores de Lego ciegos

Tras la muerte de su niñera, Shifrin quiso honrar su memoria. Así que se puso a perfeccionar las instrucciones que ambos habían publicado en Internet para llegar a otros constructores ciegos.

Hace tres años, Shifrin puso en marcha Bricks for the Blind. Este joven de 28 años trabaja ahora con un equipo de 30 escritores videntes y probadores ciegos. Su sitio web pone las instrucciones descargables gratuitamente a disposición de cualquier persona ciega o con discapacidad visual. Pueden imprimir las instrucciones paso a paso en braille, utilizar ordenadores braille o recurrir a lectores de pantalla, que son aplicaciones informáticas que convierten el texto en voz.

Las instrucciones permiten a una persona ciega construir por sí misma, pero el sitio web de Shifrin también dice que podría ser necesaria una persona vidente para clasificar los ladrillos de Lego. Si no, el constructor ciego podría recurrir a una de las muchas aplicaciones que identifican los ladrillos mediante inteligencia artificial.

Hasta ahora, la organización sin ánimo de lucro ha creado instrucciones para más de 540 juegos de Lego, desde un coche de 100 piezas hasta un puente de 4,000 piezas. Unos 3,000 constructores han utilizado sus instrucciones en todo Estados Unidos y en lugares tan lejanos como Australia.

Shifrin también se acercó al Grupo Lego con sede en Dinamarca en 2017 para hacer sus productos más accesibles, lo que inspiró a la compañía a crear instrucciones en audio y braille para un número creciente de juegos de Lego. Se lanzaron en 2019.

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Por otro lado, la empresa también introdujo en 2020 los ladrillos Lego Braille, que están disponibles en francés, inglés y español, e incorporan tachuelas en los ladrillos que se corresponden con letras, números y símbolos. También ha introducido en sus sets varios personajes con pérdida de visión.

Padres ciegos, niños y sus familias encuentran la conexión

Shifrin, que también es actor, compositor y cantante de ópera, dice que ha recibido mensajes de muchas personas que hasta ahora no sabían construir Lego.

Ha oído a abuelos ciegos decir que ahora pueden construir con sus nietos. “No podíamos construir con nuestros hijos. No querían nuestra ayuda, pero ahora podemos enseñar Lego a nuestros nietos’”, explica Shifrin. O padres ciegos que dicen: ‘Mis hijos son videntes, no quieren mi ayuda, pero es increíble entender de qué va todo este revuelo sobre Lego, porque ahora puedo construir yo solo...’“.

Daniel Millan, que perdió la vista en 2024, recurrió a Bricks for the Blind después de que un tumor le aplastara los nervios ópticos. Este estudiante de máster de 31 años de San Diego, que estudia para ser instructor de tecnología asistida, completó primero un conjunto de adornos de Lego. Luego, en su aniversario, completó un juego de rosas de Lego con su mujer.

“Poder hacerlo de forma independiente, es libertad”, afirma, y añade que su repentina pérdida de visión le hizo preguntarse qué no podría volver a hacer.

Pero después de construir juegos de Lego, pronto aprendió que “ya no se trata de lo que no puedo hacer. Se trata más bien de lo que puedo hacer”, afirma.

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Construir con sus hijos

Para Natalie Charbonneau, que es ciega, las instrucciones le han permitido completar los juegos sin depender de su marido vidente. También le ha permitido divertirse con su hijo de 5 años y construir muchos camiones de bomberos y otros vehículos.

“Si tiene preguntas, puedo comprobar su trabajo o seguirle la pista en lugar de decirle: ‘Tienes que esperar a tu padre’ o ‘Tienes que preguntarle a tu padre’. Es algo que ahora yo también puedo hacer con él, lo cual es una gran ayuda”, afirma. Charbonneau, probadora de Bricks for the Blind, es estudiante de doctorado y vive en Bellingham (Washington).

Teri Turgeon, directora educativa de programas comunitarios de la Escuela Perkins para Ciegos de Watertown (Massachusetts), donde Shifrin estudió de bebé, afirma que las instrucciones accesibles permiten a los niños ciegos experimentar el mismo placer que sus compañeros videntes. También les ayuda a visualizar un mundo más amplio y a desarrollar “la motricidad fina y las habilidades táctiles”.

“Ha creado un espacio en torno a la innovación y la accesibilidad que antes no existía y lo ha hecho con un juguete con el que los niños juegan todos los días”, afirmó.

En la sala de Lego del fundador

De vuelta a su casa, Shifrin ayudó a su compañero ciego Minh Ha a construir un kart. Ha cogió ladrillos de Lego y elementos de dos cuencos y empezó a montar primero una figura de conductor.

“Son sólo piernas, torso, cabeza, casco. Ya has construido esto antes. Es pan comido. Creo en ti”, le dijo Shifrin.

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“Impresionante”, dijo con una sonrisa. “Muy bien, voy a poner el casco en la cabeza. Y luego ... poner las piernas en el cuerpo “.

Reflexionó sobre un viaje que comenzó hace dos años, cuando construyó una flor de loto.