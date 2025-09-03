Opinión
Feriados
3 de septiembre de 2025
89°nubes rotas
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Corte falla contra Donald Trump: no podrá usar la Ley de Enemigos Extranjeros en deportaciones

La determinación encamina la disputa hacia el Tribunal Supremo de Estados Unidos

3 de septiembre de 2025 - 10:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Esetados Unidos, Donald Trump. (EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL) (WILL OLIVER / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó el martes que el presidente Donald Trump no puede usar la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) de 1798 para acelerar las deportaciones de migrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua (TdA) y se responsables de una “invasión”, lo que encamina la disputa hacia un posible fallo de la Corte Suprema.

RELACIONADAS

Trump había invocado la AEA mediante una proclamación emitida en marzo para expulsar a ciudadanos venezolanos, alegando que formaban parte del TdA, al que describió como una organización criminal extranjera que representaba una “invasión depredadora” a Estados Unidos.

Sin embargo, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, en una decisión de 2 votos contra 1, determinó que la ley no se aplica al caso y rechazó el argumento de la invasión por parte de la Administración Trump.

Explosivo instante: así fue el ataque de Estados Unidos contra barco procedente de Venezuela

Explosivo instante: así fue el ataque de Estados Unidos contra barco procedente de Venezuela

Donald Trump informó que el operativo fue contra la pandilla Tren de Aragua en aguas del Caribe.

La AEA, adoptada en 1798, autoriza la expulsión de “nativos, ciudadanos o súbditos de una nación hostil” solo si existe un estado de guerra “declarado” contra otro país o si una potencia extranjera participa en una “invasión o incursión depredadora” en territorio estadounidense.

“Que un país aliente la migración ilegal no equivale a enviar una fuerza armada y organizada para ocupar, perturbar o causar daños a Estados Unidos”, señaló el tribunal y añadió que “no se ha demostrado que esta inmigración masiva constituya una fuerza armada u organizada”.

Bajo este entendimiento, el tribunal concluyó que no existía ninguna “invasión ni incursión depredadora” atribuible a una potencia extranjera.

En enero, Trump ya había restablecido la “expulsión inmediata” de inmigrantes indocumentados, una política que aplicó en su primer mandato (2017-2021) y que permite deportar a quienes no puedan demostrar al menos dos años de residencia continua en el país, sin mediar audiencia judicial.

La razón por la que Donald Trump quiere adquirir Groenlandia: lo que debes saber

La razón por la que Donald Trump quiere adquirir Groenlandia: lo que debes saber

"La necesitamos para la seguridad nacional", expresó el mandatario.

Hasta que la Corte Suprema se pronuncie, la decisión del tribunal de apelaciones es vinculante para los tribunales inferiores del Quinto Circuito, que incluye Luisiana, Misisipi y Texas, estados donde se habían implementado deportaciones bajo la AEA.

La demanda contra el uso de la AEA fue presentada y defendida por la Unión de Libertades Civiles Estadounidense (ACLU), que celebró un fallo, “que deja claro que el presidente no puede simplemente declarar una emergencia militar e invocar los poderes que le apetezcan”.

Estados Unidos Donald Trump Tribunales
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
