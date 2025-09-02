Donald Trump dice que ordenará la intervención federal en Chicago y Baltimore pese a la oposición local

El presidente Donald Trump dijo el martes que dirigirá la intervención federal de las fuerzas del orden a Chicago y Baltimore, pese a que funcionarios locales de ambos lugares se oponen a tales medidas.

Preguntado por los periodistas en el Despacho Oval si había decidido enviar tropas de la Guardia Nacional a Chicago, Trump dijo: “Vamos a entrar”, pero añadió. “No he dicho cuándo”.

Trump ya ha enviado tropas de la Guardia Nacional a Washington y ha federalizado a la policía de la capital de la nación. Más recientemente, ha dicho que está planeando movimientos similares en otras ciudades, particularmente aquellas dirigidas por funcionarios demócratas.

Trump dijo que le gustaría que el gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, lo llamara y dijera “envíen las tropas”. Pritzker se ha opuesto a la medida.

“Si el gobernador de Illinois llamara, me llamara, me encantaría hacerlo”, dijo Trump. “Ahora, vamos a hacerlo de todos modos. Tenemos el derecho de hacerlo”.

