Cuatro muertos en choque con más de 30 vehículos en interestatal de Colorado

Pueblo, Colorado- Cuatro personas murieron en un accidente múltiple que involucró a más de 30 vehículos, incluidos seis semirremolques, en una carretera interestatal en Colorado el martes después de que el fuerte viento levantara polvo y tierra que hizo casi imposible la visibilidad, dijeron las autoridades.

La suciedad levantada por los fuertes vientos sopló a través de la Interestatal 25 justo al sur de Pueblo alrededor de las 10:00 a.m. causando un “apagón marrón”, dijo el Mayor Brian Lyons de la Patrulla Estatal de Colorado.

“La visibilidad era casi nula”, dijo.

Veintinueve personas que fueron trasladadas al hospital con lesiones que van de leves a graves, dijo Lyons. Hubo accidentes en ambos lados de la interestatal, dijo.

Personal de emergencia trabaja en el lugar de un accidente que involucró a más de 30 vehículos, incluidos seis semirremolques, en la Interestatal 25 al sur de Pueblo, Colorado, el martes 17 de febrero de 2026. (Christian Murdock/The Gazette vía AP) (Christian Murdock)

Todavía se está investigando la causa de los accidentes ocurridos a unas dos millas al sur de Pueblo. La falta de visibilidad será considerado como uno de los factores, pero otros también pueden estar involucrados, dijo Trooper Sherri Méndez, un portavoz de la patrulla.