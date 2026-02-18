Cuatro muertos en choque con más de 30 vehículos en interestatal de Colorado
Se registraron 29 heridos en el accidente múltiple en la I-25 provocado por la poca visibilidad
18 de febrero de 2026 - 8:16 PM
18 de febrero de 2026 - 8:16 PM
Pueblo, Colorado- Cuatro personas murieron en un accidente múltiple que involucró a más de 30 vehículos, incluidos seis semirremolques, en una carretera interestatal en Colorado el martes después de que el fuerte viento levantara polvo y tierra que hizo casi imposible la visibilidad, dijeron las autoridades.
La suciedad levantada por los fuertes vientos sopló a través de la Interestatal 25 justo al sur de Pueblo alrededor de las 10:00 a.m. causando un “apagón marrón”, dijo el Mayor Brian Lyons de la Patrulla Estatal de Colorado.
“La visibilidad era casi nula”, dijo.
Veintinueve personas que fueron trasladadas al hospital con lesiones que van de leves a graves, dijo Lyons. Hubo accidentes en ambos lados de la interestatal, dijo.
Todavía se está investigando la causa de los accidentes ocurridos a unas dos millas al sur de Pueblo. La falta de visibilidad será considerado como uno de los factores, pero otros también pueden estar involucrados, dijo Trooper Sherri Méndez, un portavoz de la patrulla.
La mitad oriental de Colorado estaba siendo azotada el martes por fuertes vientos que, combinados con el clima cálido y las condiciones muy secas, han elevado el riesgo de incendios forestales y provocado retrasos en los vuelos en el aeropuerto de Denver.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: