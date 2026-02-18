Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cuatro muertos en choque con más de 30 vehículos en interestatal de Colorado

Se registraron 29 heridos en el accidente múltiple en la I-25 provocado por la poca visibilidad

18 de febrero de 2026 - 8:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta foto proporcionada por la Patrulla Estatal de Colorado muestra un accidente de varios vehículos en la Interestatal 25 cerca de Pueblo, Colorado, martes, 17 de febrero 2026.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Pueblo, Colorado- Cuatro personas murieron en un accidente múltiple que involucró a más de 30 vehículos, incluidos seis semirremolques, en una carretera interestatal en Colorado el martes después de que el fuerte viento levantara polvo y tierra que hizo casi imposible la visibilidad, dijeron las autoridades.

RELACIONADAS

La suciedad levantada por los fuertes vientos sopló a través de la Interestatal 25 justo al sur de Pueblo alrededor de las 10:00 a.m. causando un “apagón marrón”, dijo el Mayor Brian Lyons de la Patrulla Estatal de Colorado.

“La visibilidad era casi nula”, dijo.

Veintinueve personas que fueron trasladadas al hospital con lesiones que van de leves a graves, dijo Lyons. Hubo accidentes en ambos lados de la interestatal, dijo.

Personal de emergencia trabaja en el lugar de un accidente que involucró a más de 30 vehículos, incluidos seis semirremolques, en la Interestatal 25 al sur de Pueblo, Colorado, el martes 17 de febrero de 2026. (Christian Murdock/The Gazette vía AP)
Personal de emergencia trabaja en el lugar de un accidente que involucró a más de 30 vehículos, incluidos seis semirremolques, en la Interestatal 25 al sur de Pueblo, Colorado, el martes 17 de febrero de 2026. (Christian Murdock/The Gazette vía AP) (Christian Murdock)

Todavía se está investigando la causa de los accidentes ocurridos a unas dos millas al sur de Pueblo. La falta de visibilidad será considerado como uno de los factores, pero otros también pueden estar involucrados, dijo Trooper Sherri Méndez, un portavoz de la patrulla.

La mitad oriental de Colorado estaba siendo azotada el martes por fuertes vientos que, combinados con el clima cálido y las condiciones muy secas, han elevado el riesgo de incendios forestales y provocado retrasos en los vuelos en el aeropuerto de Denver.

Colorado Accidentes de Tránsito Muertes Heridos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
