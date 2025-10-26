Opinión
26 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Demolición del ala este de la Casa Blanca: un vistazo a su historia

Donald Trump planea construir un salón de baile de $300 millones en el lugar

26 de octubre de 2025 - 10:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ante las obras de demolición de una parte del Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile por orden del presidente Donald Trump, estas son algunas imágenes sobre el histórico espacio.Esta foto proporcionada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos muestra la entrada este de la Casa Blanca, Washington, en 1906. La entrada al Ala Este de la Casa Blanca está decorada para la temporada navideña, el 28 de noviembre de 2022, en Washington.
1 / 10 | Demolición del ala este de la Casa Blanca: un vistazo a su historia. Ante las obras de demolición de una parte del Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile por orden del presidente Donald Trump, estas son algunas imágenes sobre el histórico espacio. - Jacquelyn Martin
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington — Betty Ford dijo que si el ala oeste de la Casa Blanca es la “mente” de la nación, entonces el ala este, el centro de poder tradicional para las primeras damas, es el “corazón”. Ese “corazón” latió durante más de 100 años mientras las primeras damas y sus equipos trabajaban desde sus oficinas del ala este en todo, desde detener el abuso de drogas y fomentar la alfabetización hasta embellecer y preservar la propia Casa Blanca. Es donde planearon las cenas de estado de la Casa Blanca y pensaron en los elaborados temas que son una característica de la temporada navideña en Estados Unidos.

Esa historia llegó a su fin después de que los equipos de demolición derribaran la semana pasada los dos pisos de oficinas y salas de recepción del ala. Desaparecieron una sala de cine interna y una pasarela cubierta hacia la Casa Blanca capturada en tantas fotos a lo largo de los años. También fue desarraigado un jardín del ala este que fue dedicado a Jacqueline Kennedy, según muestran las fotografías.

El presidente republicano Donald Trump ordenó la demolición como parte de su plan aún no aprobado para construir un salón de baile de $300 millones.

El ex desarrollador de bienes raíces ha estado obsesionado durante mucho tiempo con la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca. En 2010, llamó a un alto asesor del presidente demócrata Barack Obama y se ofreció a construir uno. Donald Trump no ocultó su disgusto por la práctica de organizar elegantes cenas de estado en la Casa Blanca debajo de carpas en el jardín sur. La oferta no tuvo seguimiento.

Ahora Donald Trump, en su segundo mandato, se está moviendo rápidamente para ver su deseo de lo que él llama un “gran proyecto de legado” hecho realidad. Ha tratado de justificar la demolición del ala este y sus planes para el salón de baile señalando que algunos de sus predecesores también hicieron adiciones a la Casa Blanca a lo largo de los años.

Las primeras damas y sus equipos fueron testigos de la historia en el ala este, un “lugar de propósito y servicio”, dijo Anita McBride, quien trabajó allí como jefa de personal de la primera dama Laura Bush.

El ala este de la Casa Blanca fue demolida por completo mientras trabajadores avanzan para construir un salón de baile ordenado por el presidente Donald Trump.La demolición del ala este, donde las primeras damas hicieron historia, organizaron cenas de Estado y promovieron causas, es el fin de una era. Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra la Casa Blanca en Washington, el 26 de septiembre de 2025, con el Ala Este intacta antes de que comenzara la demolición.
1 / 17 | Así transcurre la demolición del ala este de la Casa Blanca. El ala este de la Casa Blanca fue demolida por completo mientras trabajadores avanzan para construir un salón de baile ordenado por el presidente Donald Trump. - The Associated Press

“Derribar esos muros no disminuye la importancia del trabajo que logramos allí”, dijo McBride a The Associated Press.

McBride dijo que apoya la adición de un salón de baile porque la “opción de carpa grande y costosa” que se ha utilizado cuando las listas de invitados se extendían más de lo que se podía acomodar cómodamente dentro de la Casa Blanca “no era sostenible”. Las carpas dañan el césped y requieren que se traiga infraestructura adicional, como baños al aire libre y carros para trasladar a las personas, especialmente en caso de mal tiempo, dijo.

Otros se sienten diferentes.

Krish O’Mara Vignarajah, quien fue directora de políticas de la primera dama Michelle Obama, dijo que la demolición fue un “golpe simbólico” al legado del ala este como un lugar donde las mujeres hicieron historia.

“El ala este era este espacio físico que había visto la evolución del papel de la primera dama de anfitriona social a una poderosa defensora en una variedad de temas”, dijo en una entrevista.

Aquí hay un vistazo a parte de la historia que salió del ala este y las primeras damas que pasaron tiempo allí:

Rosalynn Carter

Fue la primera primera dama en tener su propia oficina en el ala este. La mayoría de las primeras damas antes de Carter habían trabajado en las habitaciones privadas en el segundo o tercer piso de la residencia. Carter quería un lugar donde pudiera separar el trabajo y el hogar.

“Siempre necesito un lugar para ir que sea privado, donde no tenga que vestirme y no tenga que maquillarme”, escribió en sus memorias. “Las oficinas del personal de la primera dama siempre estaban en el ala este, y parecía un lugar perfecto también para mi oficina”.

En sus memorias, Carter escribió sobre su ruta favorita a su oficina en los meses de invierno. Caminaba por el sótano, pasaba por lavanderías y talleres y el refugio antibombas guardado para el presidente y su personal. Los termostatos en la residencia de arriba se habían bajado debido al programa de conservación de energía del presidente Jimmy Carter, lo que hacía que el ala este estuviera tan frío que se vio obligada a usar ropa interior larga.

El pasaje subterráneo que le mostró un miembro del personal de la residencia le brindó algo de alivio. “Con el programa de conservación de energía de Jimmy, era el único lugar realmente cálido en la Casa Blanca, con grandes tuberías de vapor corriendo por encima”, escribió la primera dama.

Nancy Reagan

Fotos del ala este a principios de la década de 1980 muestran a la primera dama reunida con el personal, incluida su secretaria de prensa, Sheila Tate. Para una generación de estadounidenses, Nancy Reagan se asoció más estrechamente con una sola frase, “Simplemente di no”, para el programa contra el abuso de drogas que hizo un sello distintivo de su mandato en la Casa Blanca.

Como recordó una vez Reagan, la idea de la campaña surgió durante una visita en 1982 con escolares en Oakland, California. “Una niña levantó la mano y dijo: ‘Sra. Reagan, ¿qué hace si alguien le ofrece drogas?’. Y yo dije: ‘Bueno, simplemente dices que no’. Y ahí nació”.

Hillary Clinton

Clinton desafió la historia al convertirse en la primera primera dama en insistir en que su oficina estuviera en el Ala Oeste, no en el ala este. En sus memorias, Clinton escribió que quería que su personal estuviera “integrado físicamente” con el equipo del presidente. La oficina de la primera dama se trasladó a lo que ahora es el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, mientras que a Clinton se le asignó una oficina en el segundo piso del Ala Oeste.

“Este fue otro evento sin precedentes en la historia de la Casa Blanca y rápidamente se convirtió en pasto para los comediantes nocturnos y los expertos políticos”, escribió Clinton más tarde.

Laura Bush

Bush escribió en sus memorias sobre cómo era en la Casa Blanca después de los ataques del 11 de septiembre. La mayoría de los miembros de su personal, entonces en sus 20 años, “se quitaron los tacones altos y huyeron del ala este” después de que les dijeran que “corrieran por sus vidas” cuando los informes sugirieron que la Casa Blanca era un objetivo.

“Ahora se les pedía que volvieran a trabajar en un edificio que todos consideraban un objetivo y para una presidencia y un país que estarían en guerra”, escribió.

Michelle Obama

Obama fue la primera mujer negra en servir como primera dama, convirtiéndose en un modelo a seguir global e ícono de estilo que abogó por una mejor nutrición infantil a través de su iniciativa “Let’s Move”. Ella y su personal en el ala este también trabajaron para apoyar a las familias militares y promover la educación superior para las niñas en los países en desarrollo.

Fotos de la época muestran a Obama escribiendo en una computadora portátil durante un chat en línea sobre nutrición escolar y el jardín de la Casa Blanca que creó.

Melania Trump

Trump superó los límites de servir como primera dama al no vivir en la Casa Blanca durante los primeros meses del primer mandato de Donald Trump. Se quedó en Nueva York con su hijo, Barron, que entonces estaba en edad escolar, para que no tuviera que cambiar de escuela a mitad de año. Cuando finalmente se mudó a la Casa Blanca, ella y sus ayudantes del ala este lanzaron una iniciativa llamada “Be Best” para enfocarse en el bienestar infantil, el abuso de opioides y la seguridad en línea.

Jill Biden

Biden fue la primera primera dama en continuar una carrera fuera de la Casa Blanca. La profesora de inglés de la universidad comunitaria desde hace mucho tiempo enseñó dos veces por semana mientras se desempeñaba como primera dama. Pero en su trabajo en el ala este, fue una defensora de las familias militares; su difunto padre y su difunto hijo Beau sirvieron en el ejército. Biden también abogó por la investigación de una cura para el cáncer y aseguró millones de dólares en fondos federales para la investigación sobre la salud de la mujer.

Casa BlancaEstados Unidos
