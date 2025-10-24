Opinión
24 de octubre de 2025
78°lluvia moderada
Estados Unidos
Suscriptores
El polémico nuevo salón de baile de la Casa Blanca llevará el nombre de Donald Trump

El espacio tendrá capacidad para 900 personas y podría ser inaugurado en 2026

24 de octubre de 2025 - 4:19 PM

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea bautizar con su nombre el polémico salón de baile valorado en $300 millones que será construido en el lugar de la ya demolida Ala Este de la Casa Blanca, derruida esta semana, de acuerdo con la cadena ABC.

De acuerdo con funcionarios anónimos citados por ese medio, el mandatario llamará al salón como: “Presidente Donald J. Trump”.

En una conferencia de prensa del jueves, Trump había sido cuestionado por periodistas sobre cómo nombraría al nuevo salón y respondió que no entraría en esos detalles por el momento.

Toda el Ala Este de la Casa Blanca fue demolida esta semana para construir el salón de 8,000 metros cuadrados que tendrá capacidad para 900 personas y que podría ser inaugurado en 2026, durante la conmemoración de los 250 años de fundación de Estados Unidos.

El ala este de la Casa Blanca fue demolida por completo mientras trabajadores avanzan para construir un salón de baile ordenado por el presidente Donald Trump.La demolición del ala este, donde las primeras damas hicieron historia, organizaron cenas de Estado y promovieron causas, es el fin de una era. Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra la Casa Blanca en Washington, el 26 de septiembre de 2025, con el Ala Este intacta antes de que comenzara la demolición.
1 / 17 | Así transcurre la demolición del ala este de la Casa Blanca. El ala este de la Casa Blanca fue demolida por completo mientras trabajadores avanzan para construir un salón de baile ordenado por el presidente Donald Trump. - The Associated Press

Trump reunió a decenas de magnates y grandes empresas de tecnología para recaudar los $300 millones que costará la obra y en una cena con los patrocinadores indicó que “este es el precio de tener acceso al presidente.

La casa Blanca publicó una lista con los patrocinadores del nuevo salón y entre ellos destaca el nuevo embajador en España, Bejamín León, propietario de una empresa de servicios de salud basada en Florida.

En la lista también se encuentran empresas tecnológicas como Amazon, Google, Meta, Microsoft y otros magnates como el petroleo, Harold Hamm, financista de las campañas políticas de Trump.

La demolición del Ala Este causó polémica esta semana por el valor histórico del lugar. Fue construida en 1902, durante la presidencia de Theodore Roosevelt, para equilibrar visualmente el Ala Oeste, donde se encuentra el Despacho Oval.

Inicialmente era una estructura sencilla de dos pisos, que fue ampliada en 1942, bajo el mandato de Franklin D. Roosevelt, con la incorporación de un búnker subterráneo.

A lo largo de su historia, el Ala Este ha servido como entrada formal para visitas oficiales, espacio para eventos sociales, sede de la oficina de las primeras damas, función que comenzó con Eleanor Roosevelt, y donde se encontraba la sala de cine utilizada por la fanilia presidencial.

Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosCasa Blanca
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
