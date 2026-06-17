Descubrimiento histórico: balas de mosquete y un fuerte de la batalla de Bunker Hill salen a la luz

Generaciones de familias de Boston han jugado y han hecho meriendas en los prados verdes y en las laderas del Monumento de Bunker Hill.

Las balas de mosquete y otros restos de una de las batallas más decisivas de la Revolución Americana habían estado enterrados justo bajo sus pies durante todo ese tiempo.

Inspirados por un mapa centenario, los arqueólogos han estado llevando a cabo excavaciones en el parque situado en el lugar donde los patriotas estadounidenses construyeron apresuradamente un fuerte de tierra para frenar el avance de las fuerzas británicas en lo que se conoció como la batalla de Bunker Hill.

Un radar de penetración en el suelo identificó posibles ubicaciones para el fuerte en el barrio de Charlestown, en Boston. Poco después de excavar la primera zanja, el equipo dirigido por Joe Bagley, arqueólogo de la ciudad de Boston, encontró indicios inequívocos de una zanja construida horas antes de la batalla del 17 de junio de 1775, una de las primeras de la Revolución Americana.

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“Lo que me parece realmente alucinante es que podamos estar en la misma zanja”, dijo Bagley, de pie junto a uno de los dos yacimientos, donde se retira la tierra unos 4 pulgadas (10 centímetros) cada vez, se coloca en cubos y se filtra a través de tamices. Todos los objetos encontrados se guardan en bolsas y se identifican.

Tazas de té y rulos para pelucas

Hasta ahora, la excavación ha sacado a la luz balas de mosquete y piezas de un mosquete de la batalla. También se han encontrado objetos que probablemente dejaron atrás las tropas británicas que ocuparon la zona tras la batalla, entre ellos tazas de té, pipas de tabaco, botones de manga y un rizador de pelucas. Allí murieron cerca de 150 combatientes, pero no se han hallado restos humanos, aunque un arqueólogo forense se encuentra en el lugar para identificar cualquier hueso.

“Todo lo que hay en la zanja data de 1775. Hay balas de mosquete, piedras de chispa… Es lo que cabría esperar", dijo Bagley. “Es bastante impactante, porque estas cosas se lanzaban en pleno combate”.

El inicio de la Revolución Americana suele asociarse con la batalla de Lexington y Concord, unas escaramuzas que tuvieron lugar el 19 de abril de 1775. Sin embargo, muchos estudiosos consideran que la primera batalla importante de la guerra fue la de Bunker Hill, el 17 de junio.

Batalla histórica

Los rebeldes pretendían repeler un posible ataque británico fortificando Bunker Hill, una ladera de 110 pies de altura (34 metros) situada en Charlestown, al otro lado del río Charles, frente a la ciudad de Boston, ocupada por los británicos. Sin embargo, por razones que aún no están claras, se posicionaron en una cresta más pequeña y vulnerable conocida como Breed’s Hill, donde tuvo lugar la mayor parte de los combates.

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La batalla terminó con la retirada de los rebeldes, pero no sin antes haber causado más de 1,000 bajas a los británicos. Bunker Hill suele considerarse una victoria estadounidense, ya que los británicos no lograron una victoria decisiva y el combate sirvió para unir a las colonias contra los británicos.

Hoy en día, un obelisco blanco de 221 pies (67 metros) situado en lo alto de Breed’s Hill conmemora la batalla.

Las balas de mosquete cuentan historias

En el yacimiento, Joel Bohy, un arqueólogo especializado en campos de batalla y en la identificación de armamento de la Revolución Americana, quedó maravillado ante lo que se había extraído de la tierra. Una voluntaria sostenía en la mano dos piedras irregulares: la gris era un pedernal de un fusil inglés, mientras que la beige era un pedernal de un fusil francés. Al apretar el gatillo del mosquete, la piedra de chispa golpeaba el acero, produciendo chispas que encendían la pólvora.

También encontraron ocho balas de mosquete del tamaño de una canica, pertenecientes a ambos bandos de la batalla. Las marcas y la forma de algunas balas indicaban que habían sido disparadas desde lejos, pero que no habían alcanzado a nadie. De haberlo hecho, las balas se habrían deformado.

“Se puede ver la marca de la baqueta de cuando el soldado la introdujo a presión. Se ve el pequeño anillo en la parte superior, donde se empujó hacia abajo”, dijo Bohy, y añadió que “las marcas en el borde de la bala” indican que se había disparado.

¿Dónde estaba el fuerte?

Con picos y palas, más de 1,000 habitantes de la provincia y residentes cavaron durante toda la noche para construir una zanja de 3 pies (1 metro) de profundidad y más de 6 pies (2 metros) de ancho. Amontonaron la tierra delante de la zanja para formar un muro o parapeto de 6 pies de altura que alcanzaba los 150 pies (46 metros) de longitud en cada uno de los cuatro lados.

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Un mapa trazado por Henry Pelham dos meses después de la batalla mostraba un reducto cuadrado en Breed’s Hill. Pero no fue hasta la excavación cuando se confirmó que la forma que aparecía en el mapa era correcta. En excavaciones anteriores realizadas en la década de los noventa se habían hallado objetos relacionados con la batalla y algunos indicios de las zanjas.

“Si vienes al lugar, verás que tenemos el monumento, hay muchos mapas expuestos y el paisaje es precioso. Pero, en realidad, no se puede ver el fuerte ni las fortificaciones que se construyeron”, dijo Bagley. “Muy poco de lo que se ve aquí data de 1775. Por eso, esta trinchera es la razón por la que todo esto está aquí”.

La historia cobra vida

Además de localizar el fuerte, la excavación también ofrece a los visitantes la oportunidad de tener “un pedazo de la batalla en sus manos”, afirmó Bohy. “En cierto modo, la historia cobra más vida cuando se observan estos objetos procedentes de la propia batalla”.