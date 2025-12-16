Despliegan más policías en escuelas de Rhode Island tras tiroteo en Universidad Brown

Providence, Rhode Island- Las escuelas de Providence, capital del estado de Rhode Island, contaban el martes con más policías para tranquilizar a los padres preocupados por la seguridad de sus hijos, mientras el atacante de la Universidad Brown sigue prófugo y aún no hay indicios de que los investigadores hayan identificado a un sospechoso específico en el ataque del fin de semana.

El lunes, las autoridades publicaron nuevos videos del sospechoso del tiroteo masivo ocurrido el sábado en un aula de Brown, en el que murieron dos estudiantes y otros nueve resultaron heridos. Tras liberar a una persona de interés el domingo debido a que las pruebas apuntaban a otro lado, pidieron al público cualquier pista que pudiera ayudarles a capturar al atacante.

“Pedimos la ayuda del público”, dijo en una conferencia de prensa el jefe de policía de Providence, el coronel Oscar Perez, e instó a las personas que pudieran reconocer al sospechoso a que llamen a una línea de información.

Hay una gran ansiedad en Providence, donde los investigadores tocaban puertas y revisaban contenedores de basura y patios traseros el lunes cerca del campus en busca de evidencia adicional en video u otras pistas. El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, solicitó que se enviaran más policías a las escuelas de la ciudad para brindar tranquilidad.

En los cinco vídeos que las autoridades han publicado del sospechoso, éste llevaba una máscara o su rostro estaba girado. El FBI dijo que mide cerca de 5′6″ de altura y tiene una complexión robusta.

Al tiempo que surgían preguntas sobre la seguridad del campus y la respuesta policial al tiroteo, han comenzado a darse a conocer detalles sobre las víctimas, que estaban en el aula del primer piso en el edificio de ingeniería de la escuela estudiando para un examen final.

Solo uno de los estudiantes heridos había sido dado de alta hasta el domingo, dijo la presidenta de Brown, Christina Paxson. Otro estaba en estado crítico y los siete restantes estaban en estado crítico pero estable. El alcalde de Providence, Brett Smiley, dijo el lunes que ninguna de sus condiciones había empeorado, pero que no tenía más información.

Ella Cook, una estudiante de segundo año de 19 años y una de las dos alumnas asesinadas, era vicepresidenta de los Republicanos Universitarios de Brown y muy querida en su iglesia en Birmingham, Alabama.

Al anunciar su muerte el domingo, el reverendo R. Craig Smalley la describió como “una luz increíblemente fundamentada, fiel y brillante” que animaba y “elevaba a quienes la rodeaban”.

El otro estudiante asesinado era MukhammadAziz Umurzokov, un alumno de primer año de 18 años de Brandermill, Virginia, que estudiaba bioquímica y neurociencia. Su familia emigró a los Estados Unidos desde Uzbekistán cuando él era niño.

En su niñez, Umurzokov sufrió un padecimiento neurológico que requirió cirugía, y más tarde usó un corsé debido a la escoliosis, dijo su hermana Samira Umurzokova a The Associated Press por teléfono. Desde una edad temprana, supo que quería ser neurocirujano para ayudar a otros como él.

“Tuvo tantas dificultades en su vida, y logró entrar a esta increíble escuela y se esforzó mucho por cumplir la promesa que hizo cuando tenía siete años”, dijo.

Uno de los estudiantes heridos, Spencer Yang, un estudiante de primer año de 18 años de la ciudad de Nueva York, dijo al New York Times y al Brown Daily Herald desde una cama de hospital que se produjo una alocada estampida cuando el hombre armado entró en la sala donde él y los otros alumnos estudiaban para los exámenes finales. Muchos de ellos corrieron hacia el frente de la sala, pero Yang dijo que terminó en el suelo entre algunos asientos y fue baleado en la pierna.