Donald Trump anuncia que duplicará los aranceles al acero extranjero al 50%

Sin embargo, no está claro si el acuerdo que su administración ayudó a negociar se ha concretado ni cómo se estructurará la propiedad. Nippon Steel nunca ha dicho que se retractará de su oferta para comprar y controlar U.S. Steel directamente como una subsidiaria de su propiedad total, a pesar de haber aumentado la cantidad de dinero que prometió invertir en plantas de U.S. Steel y de haber dado garantías de que no despediría trabajadores ni cerraría plantas mientras buscaba la aprobación federal de la adquisición.