Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
5 de octubre de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump celebrará el aniversario número 250 de la Marina de Estados Unidos en medio del cierre del gobierno federal

El presidente dice que “el espectáculo debe continuar”

5 de octubre de 2025 - 8:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Existe la posibilidad de que un evento diseñado para honrar a la Marina pueda verse arrastrado a la amarga política. (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - El presidente Donald Trump ha decidido no permitir que el cierre del gobierno interfiera con una parada en Norfolk, Virginia, el domingo para saludar a la Marina mientras celebra su aniversario número 250.

RELACIONADAS

“¡Creo que ’EL ESPECTÁCULO DEBE CONTINUAR!’”, publicó Trump el viernes por la noche en su sitio de redes sociales, Truth Social. “Esta será la celebración más grande en la historia de la Marina. Miles de nuestros valientes miembros del servicio activo y familias militares estarán presentes, y espero con ansias este día especial con todos ellos”.

El cierre del gobierno que comenzó el miércoles ha provocado una serie de juegos de culpa partidistas, ya que el personal militar está trabajando sin paga, varios miles de empleados federales están suspendidos y proyectos clave de infraestructura y energía en áreas dirigidas por demócratas como Nueva York y Chicago han sido suspendidos.

Existe la posibilidad de que un evento diseñado para honrar a la Marina pueda verse arrastrado a la amarga política.

Trump acusó a los demócratas en su publicación de permitir el cierre y tratar de “destruir esta maravillosa celebración del cumpleaños de la Marina de Estados Unidos”.

Los demócratas del Senado rechazaron los esfuerzos para preservar una continuación de las operaciones gubernamentales cuando comenzó el nuevo año presupuestario el miércoles. Citaron la falta de subsidios que podría causar que los costos de los seguros de salud aumenten rápidamente para las personas que obtienen cobertura a través de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio de 2010. Los legisladores demócratas también han tratado de revertir los recortes a Medicaid que Trump promulgó.

Además de eso, ambos lados citan un sentido mutuo de desconfianza.

Los demócratas se oponen a la medida de Trump de hacer que su administración se niegue a gastar fondos aprobados por el Congreso, diciendo que socava el proceso de presupuestación, entre otras preocupaciones. Mientras tanto, Trump ha explorado la posibilidad de despedir a trabajadores federales en lo que llamó “Agencias Demócratas”.

Está previsto que se unan a Trump en la Estación Naval de Norfolk la primera dama Melania Trump, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Marina John Phelan.

La parada para conmemorar el aniversario 250 del Ejército de Estados Unidos transcurrió con múltiples protestas contra el presidente Donald Trump en distintas ciudades de la nación.El público protestó contra las políticas migratorias de Trump.Un manifestante hace un gesto mientras pasa frente a agentes de la Policía Metropolitana de Washington D. C. durante la protesta realizada como contramedida a la parada de las Fuerzas Armadas.
1 / 36 | Así transcurrió la parada para conmemorar el aniversario 250 del Ejército de los Estados Unidos. La parada para conmemorar el aniversario 250 del Ejército de Estados Unidos transcurrió con múltiples protestas contra el presidente Donald Trump en distintas ciudades de la nación. - The Associated Press

Trump se dirigió el martes a una reunión de líderes militares convocados abruptamente de todo el mundo a Virginia por Hegseth. El presidente republicano propuso utilizar ciudades de Estados Unidos como campos de entrenamiento para las fuerzas armadas y habló de la necesidad de poderío militar para combatir lo que llamó la “invasión desde dentro”. Hegseth declaró el fin de la cultura “woke” y anunció nuevas directivas para las tropas que incluyen estándares “de género neutral” o “de nivel masculino” para la aptitud física.

La administración está buscando remodelar la cultura del Pentágono y utilizar los recursos militares para las prioridades del presidente, incluyendo sofocar los disturbios domésticos y los crímenes violentos.

Trump también ha involucrado al ejército en un conflicto armado con los cárteles de la droga, lo que ha llevado a cuatro ataques contra barcos en el Caribe que, según Washington, estaban involucrados en el tráfico.

Tags
Marina de Guerra de Estados UnidosDonald TrumpBreaking NewsFuerzas Armadas de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 5 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: