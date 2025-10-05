Donald Trump celebrará el aniversario número 250 de la Marina de Estados Unidos en medio del cierre del gobierno federal

Washington - El presidente Donald Trump ha decidido no permitir que el cierre del gobierno interfiera con una parada en Norfolk, Virginia, el domingo para saludar a la Marina mientras celebra su aniversario número 250.

“¡Creo que ’EL ESPECTÁCULO DEBE CONTINUAR!’”, publicó Trump el viernes por la noche en su sitio de redes sociales, Truth Social. “Esta será la celebración más grande en la historia de la Marina. Miles de nuestros valientes miembros del servicio activo y familias militares estarán presentes, y espero con ansias este día especial con todos ellos”.

El cierre del gobierno que comenzó el miércoles ha provocado una serie de juegos de culpa partidistas, ya que el personal militar está trabajando sin paga, varios miles de empleados federales están suspendidos y proyectos clave de infraestructura y energía en áreas dirigidas por demócratas como Nueva York y Chicago han sido suspendidos.

Existe la posibilidad de que un evento diseñado para honrar a la Marina pueda verse arrastrado a la amarga política.

Trump acusó a los demócratas en su publicación de permitir el cierre y tratar de “destruir esta maravillosa celebración del cumpleaños de la Marina de Estados Unidos”.

Los demócratas del Senado rechazaron los esfuerzos para preservar una continuación de las operaciones gubernamentales cuando comenzó el nuevo año presupuestario el miércoles. Citaron la falta de subsidios que podría causar que los costos de los seguros de salud aumenten rápidamente para las personas que obtienen cobertura a través de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio de 2010. Los legisladores demócratas también han tratado de revertir los recortes a Medicaid que Trump promulgó.

Además de eso, ambos lados citan un sentido mutuo de desconfianza.

Los demócratas se oponen a la medida de Trump de hacer que su administración se niegue a gastar fondos aprobados por el Congreso, diciendo que socava el proceso de presupuestación, entre otras preocupaciones. Mientras tanto, Trump ha explorado la posibilidad de despedir a trabajadores federales en lo que llamó “Agencias Demócratas”.

Está previsto que se unan a Trump en la Estación Naval de Norfolk la primera dama Melania Trump, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Marina John Phelan.

Trump se dirigió el martes a una reunión de líderes militares convocados abruptamente de todo el mundo a Virginia por Hegseth. El presidente republicano propuso utilizar ciudades de Estados Unidos como campos de entrenamiento para las fuerzas armadas y habló de la necesidad de poderío militar para combatir lo que llamó la “invasión desde dentro”. Hegseth declaró el fin de la cultura “woke” y anunció nuevas directivas para las tropas que incluyen estándares “de género neutral” o “de nivel masculino” para la aptitud física.

La administración está buscando remodelar la cultura del Pentágono y utilizar los recursos militares para las prioridades del presidente, incluyendo sofocar los disturbios domésticos y los crímenes violentos.