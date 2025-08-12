Donald Trump considera reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa

Washington — El presidente Donald Trump está considerando reclasificar la marihuana como una droga menos peligrosa, en un movimiento que podría acercar al gobierno federal a un enfoque ya adoptado en muchos estados.

Trump dijo el lunes que espera decidir en las próximas semanas si apoya los cambios en la forma en que se regula la marihuana. El renovado enfoque en la marihuana se produce más de un año después de que la administración del expresidente Joe Biden propusiera formalmente reclasificar la marihuana. No se tomó ninguna decisión antes de que Biden dejara el cargo.

Mientras tanto, muchos estados ya han ido más allá que el gobierno federal al legalizar el uso recreativo de la marihuana para adultos o permitirlo con fines médicos.

La posesión de marihuana sigue siendo un delito federal castigado con multas y penas de prisión. Vender o cultivar marihuana es un delito más grave, castigado con penas de prisión de cinco años a cadena perpetua, dependiendo de la cantidad de la droga.

El año pasado, el Departamento de Justicia propuso reclasificar la marihuana de una droga de la Lista I, junto con la heroína y el LSD, a una sustancia de la Lista III menos peligrosa, que incluye cosas como la ketamina y algunos esteroides anabólicos. Pero ese cambio implicó un largo proceso burocrático.

Se presentaron casi 43,000 comentarios públicos al gobierno federal sobre el cambio propuesto. La Administración de Control de Drogas todavía estaba en el proceso de revisión cuando Trump sucedió a Biden en enero, lo que provocó un reexamen de las políticas en todo el gobierno federal.

Reclasificar la marihuana no la haría legal para el uso recreativo por parte de adultos en todo el país. Más bien, cambiaría la forma en que se regula y grava.

Las deducciones del impuesto federal sobre la renta por gastos comerciales no están disponibles para las empresas involucradas en el ‘tráfico’ de cualquier droga de la Lista I o II. Cambiar la marihuana a una droga de la Lista III podría significar importantes ahorros fiscales para las empresas con licencia para vender marihuana en los estados donde es legal.

También podría facilitar la investigación sobre la marihuana, ya que es muy difícil realizar estudios clínicos autorizados sobre sustancias de la Lista I.

Debido al potencial de sanciones federales, muchos bancos e instituciones financieras no brindan servicios de débito o crédito, préstamos u otros productos bancarios comunes a las empresas de marihuana autorizadas por las leyes estatales. Es poco probable que eso cambie simplemente al reprogramar la marihuana bajo la Ley Federal de Sustancias Controladas, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso.

Trump está sopesando los pros y los contras de un cambio en la política sobre la marihuana, señalando que es un ‘tema muy complicado’.

‘He escuchado grandes cosas relacionadas con el uso médico’ de la marihuana y ‘cosas malas relacionadas con casi todo lo demás’, dijo Trump el lunes.

Los grupos de defensa de la marihuana han presionado durante mucho tiempo para que el gobierno federal suavice su postura. Como candidato, Trump pareció abierto a una regulación relajada, publicando en su plataforma de redes sociales el año pasado que se ‘centraría en la investigación para desbloquear los usos médicos de la marihuana a una droga de la Lista 3’.

Pero la reclasificación enfrenta la resistencia de algunos conservadores y grupos policiales. La Asociación Nacional de Sheriffs fue una de las que presentó oposición por escrito, destacando determinaciones previas de que la marihuana tiene un ‘alto potencial de abuso’ y señalando casos de ‘intoxicación extrema’ y accidentes automovilísticos fatales.

El uso médico de la marihuana ya está permitido en 40 estados y el Distrito de Columbia. En los últimos doce años, el número de jurisdicciones que legalizan la marihuana recreativa para adultos aumentó rápidamente a 24 estados y el Distrito de Columbia.

Pero el movimiento sufrió algunos reveses recientes.

Las medidas electorales para legalizar la marihuana recreativa fracasaron el otoño pasado en Florida, Dakota del Norte y Dakota del Sur. La medida de Florida recibió una votación mayoritaria, lo que habría sido suficiente en la mayoría de los estados, pero no alcanzó el umbral del 60% necesario para aprobar las enmiendas a la constitución del estado.

Los legisladores de Idaho este año remitieron a la boleta una enmienda constitucional propuesta que prohibiría las iniciativas ciudadanas para legalizar la marihuana y, en cambio, dejaría tales decisiones solo a la Legislatura.

Las iniciativas continúan en otros lugares para tratar de colocar la marihuana recreativa en la boleta electoral, incluso en Oklahoma, donde los votantes derrotaron una medida en 2023.

Alrededor de 6 de cada 10 votantes en todo el país dijeron que están a favor de legalizar el uso recreativo en todo el país, según AP VoteCast, una encuesta de más de 120,000 votantes estadounidenses realizada durante las elecciones del año pasado.

Las encuestas de Gallup muestran que el apoyo a la legalización de la marihuana ha crecido significativamente, de solo el 36% de apoyo en 2005 al 68% el año pasado.

El uso de marihuana también ha aumentado. Más de 64 millones de estadounidenses de 12 años o más, o el 22.3% de las personas, consumieron marihuana durante el año pasado, según una encuesta nacional de 2024 publicada recientemente por la Administración Federal de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias. Eso fue un aumento del 19% de las personas en 2021.