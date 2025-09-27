Donald Trump dice que enviará tropas a Portland para lidiar con “terroristas domésticos”

El presidente Donald Trump dijo el sábado que enviará tropas a Portland, Oregón, “autorizando fuerza total, si es necesario” para manejar a “terroristas domésticos”, mientras expande sus polémicos despliegues a más ciudades estadounidenses.

Hizo el anuncio en las redes sociales, escribiendo que había ordenado al Departamento de Defensa “proveer todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra”.

Trump señaló que la decisión era necesaria para proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), que describió como “bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de detalles sobre el anuncio de Trump, como el calendario del despliegue o qué tropas estarían involucradas. Previamente había amenazado con enviar a la Guardia Nacional a Chicago sin concretarlo. Se espera que un despliegue en Memphis, Tennessee, incluya solo unas 150 tropas, mucho menos que las enviadas al Distrito de Columbia para la ofensiva de Trump o en Los Ángeles en respuesta a las protestas por inmigración.

Los funcionarios del Pentágono tampoco respondieron de inmediato a las solicitudes de información.

Desde el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el presidente republicano ha intensificado sus esfuerzos para enfrentar lo que llama la “izquierda radical”, a la que culpa de los problemas de violencia política en el país.

Desplegó a la Guardia Nacional y a marines en servicio activo en Los Ángeles durante el verano y como parte de su toma de control del orden público en la capital del país.

La instalación del ICE en Portland ha sido objetivo frecuente de manifestaciones, que a veces terminan en choques violentos. Algunos agentes federales han resultado heridos y varios manifestantes han sido acusados de agresión. Cuando los manifestantes erigieron una guillotina a principios de este mes, el Departamento de Seguridad Nacional lo describió como un “comportamiento desquiciado”.

Trump, en declaraciones el jueves en la Oficina Oval, sugirió que algún tipo de operación estaba en preparación.

“Vamos a salir allá y vamos a hacerles un buen número a esas personas en Portland”, dijo, describiéndolos como “agitadores profesionales y anarquistas”.

A principios de septiembre, Trump había descrito vivir en Portland como “vivir en el infierno” y dijo que estaba considerando enviar tropas federales, como ha amenazado recientemente para combatir el crimen en otras ciudades, incluidas Chicago y Baltimore.

“Al igual que otros alcaldes en todo el país, no he pedido —y no necesito— intervención federal”, dijo el alcalde de Portland, Keith Wilson, en una declaración tras la amenaza de Trump. Wilson aseguró que su ciudad había protegido la libertad de expresión mientras “atendía la violencia ocasional y la destrucción de propiedad”.