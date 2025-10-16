Donald Trump dice que inició una “larga” llamada con su homólogo ruso
La conversación con Vladimir Putin surge un día antes de que el presidente de Ucrania visite la Casa Blanca
16 de octubre de 2025 - 1:14 PM
16 de octubre de 2025 - 1:14 PM
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que comenzó una llamada telefónica “larga” con su par ruso Vladimir Putin, un día antes de que el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, visite la Casa Blanca.
“Estoy hablando ahora con el presidente Putin. La conversación está en curso, es larga, y reportaré el contenido, al igual que el presidente Putin, al concluir. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, dijo Trump en su red Truth Social.
Esta llamada había sido adelantada por el sitio Axios.
Zelensky solicitó a Trump misiles de crucero Tomahawk para emplear en la guerra que su país mantiene con Rusia.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: