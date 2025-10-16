Opinión
16 de octubre de 2025
89°lluvia moderada
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump dice que inició una “larga” llamada con su homólogo ruso

La conversación con Vladimir Putin surge un día antes de que el presidente de Ucrania visite la Casa Blanca

16 de octubre de 2025 - 1:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que comenzó una llamada telefónica “larga” con su par ruso Vladimir Putin (JIM LO SCALZO / SPUTNIK POOL)
Por AFP
Agencia de noticias

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que comenzó una llamada telefónica “larga” con su par ruso Vladimir Putin, un día antes de que el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, visite la Casa Blanca.

Esta llamada había sido adelantada por el sitio Axios.

Zelensky solicitó a Trump misiles de crucero Tomahawk para emplear en la guerra que su país mantiene con Rusia.

ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
¿Quiénes somos?

