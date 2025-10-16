Donald Trump dice que inició una “larga” llamada con su homólogo ruso

( JIM LO SCALZO / SPUTNIK POOL )

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que comenzó una llamada telefónica “larga” con su par ruso Vladimir Putin, un día antes de que el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, visite la Casa Blanca.

“Estoy hablando ahora con el presidente Putin. La conversación está en curso, es larga, y reportaré el contenido, al igual que el presidente Putin, al concluir. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, dijo Trump en su red Truth Social.

Esta llamada había sido adelantada por el sitio Axios.