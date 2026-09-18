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Donald Trump le responde a la republicana María Elvira Salazar: “Yo logré que la eligieran”

La congresista le dirigió un mensaje al presidente a través de redes sociales en el que cuestiona su política migratoria

18 de septiembre de 2026 - 6:53 PM

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Maria Elvira Salazar cuestionó la política migratoria del presidente Donald Trump. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que la congresista republicana María Elvira Salazar, que denunció este jueves que la política migratoria del mandatario había ido “demasiado lejos”, ganó las anteriores elecciones gracias a él.

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“Yo logré que la eligieran. Sin mí, no habría salido elegida. Hace unos años se postuló contra alguien que, según se pensaba, era imposible que perdiera. Y entonces, cuando di mi respaldo a María, terminó ganando, protagonizando la mayor sorpresa de todo el Congreso en aquella legislatura”, aseguró el presidente en una rueda de prensa en el Despacho Oval.

Aunque afirmó que sigue respaldándola después de haber visto el vídeo en el que Salazar se desmarcaba y cuestionaba la política migratoria de Trump, el mandatario aseguró que no estaba de acuerdo con ella.

“No estoy de acuerdo con ella”, insistió, “yo tengo una postura muy firme. Ella, obviamente, no siente la cuestión de la frontera con tanta intensidad, pero yo sí, y entiendo lo que ella dice. Pero yo tengo una postura muy firme”.

María ganó solo gracias a mí, así que se volvió un poco más blanda con el tema de la frontera. Lo entiendo, lo entiendo, pero yo simplemente no comparto esa postura”, afirmó.

El presidente repitió su relato sobre la cuestión migratoria: “cuando fui elegido —y ya sabe, antes de mi llegada— teníamos la frontera más insegura, tal vez de todo el mundo o incluso de la historia. Entraron en masa 25 millones de personas procedentes de prisiones e instituciones psiquiátricas: traficantes de drogas, asesinos... entraron 11.888 asesinos, todo ello documentado. Les permitieron entrar en nuestro país”.

Salazar, estrecha aliada de Trump hasta ahora, le dirigió un mensaje a través de redes sociales en el que cuestionaba la política migratoria: “presidente, algunos de sus esfuerzos de aplicación de la inmigración han ido demasiado lejos. (...). Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy”.

El vídeo llega a poco más de seis semanas de que se celebren las elecciones de medio mandato en las que los republicanos se juegan mantener el control de las dos Cámaras y con unas encuestas que no les favorecen.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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