Donald Trump le responde a la republicana María Elvira Salazar: “Yo logré que la eligieran”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que la congresista republicana María Elvira Salazar, que denunció este jueves que la política migratoria del mandatario había ido “demasiado lejos”, ganó las anteriores elecciones gracias a él.

“Yo logré que la eligieran. Sin mí, no habría salido elegida. Hace unos años se postuló contra alguien que, según se pensaba, era imposible que perdiera. Y entonces, cuando di mi respaldo a María, terminó ganando, protagonizando la mayor sorpresa de todo el Congreso en aquella legislatura”, aseguró el presidente en una rueda de prensa en el Despacho Oval.

Aunque afirmó que sigue respaldándola después de haber visto el vídeo en el que Salazar se desmarcaba y cuestionaba la política migratoria de Trump, el mandatario aseguró que no estaba de acuerdo con ella.

“No estoy de acuerdo con ella”, insistió, “yo tengo una postura muy firme. Ella, obviamente, no siente la cuestión de la frontera con tanta intensidad, pero yo sí, y entiendo lo que ella dice. Pero yo tengo una postura muy firme”.

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Un mensaje al presidente Trump sobre inmigración | María Elvira Salazar https://t.co/jEwtL7Mbe8 — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) September 17, 2026

“María ganó solo gracias a mí, así que se volvió un poco más blanda con el tema de la frontera. Lo entiendo, lo entiendo, pero yo simplemente no comparto esa postura”, afirmó.

El presidente repitió su relato sobre la cuestión migratoria: “cuando fui elegido —y ya sabe, antes de mi llegada— teníamos la frontera más insegura, tal vez de todo el mundo o incluso de la historia. Entraron en masa 25 millones de personas procedentes de prisiones e instituciones psiquiátricas: traficantes de drogas, asesinos... entraron 11.888 asesinos, todo ello documentado. Les permitieron entrar en nuestro país”.

Salazar, estrecha aliada de Trump hasta ahora, le dirigió un mensaje a través de redes sociales en el que cuestionaba la política migratoria: “presidente, algunos de sus esfuerzos de aplicación de la inmigración han ido demasiado lejos. (...). Los mismos hispanos que le ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy”.