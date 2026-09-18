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Trump y Delcy Rodríguez se reunirán el martes en Nueva York: lo que se sabe

El presidente estadounidense se ha mostrado como aliado de la presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

18 de septiembre de 2026 - 7:06 PM

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Este sería el primer encuentro entre un presidente estadounidense y una gobernante de Venezuela. En la foto, Delcy Rodríguez, presidenta interina de ese país. (Ariana Cubillos)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá el próximo martes con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, en el que será el primer encuentro entre ambos, anunció este viernes la Casa Blanca.

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La cita con Rodríguez será el último punto de la agenda de Trump durante su visita a Nueva York para la Semana de Alto Nivel de la ONU, donde el martes pronunciará un discurso ante la Asamblea General y mantendrá reuniones con los primeros ministros del Reino Unido y Japón, así como con varios líderes del golfo Pérsico.

Según informó la Casa Blanca en una rueda de prensa telefónica, Trump participará además en una recepción con líderes internacionales antes de reunirse con Rodríguez y regresar a Washington.

Este será el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. Una foto de distribución hecha por el Palacio de Miraflores que muestra al ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López; al ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en Caracas, Venezuela, 5 de enero de 2026.Tras ascender a Rodríguez a vicepresidenta en 2018, Maduro le otorgó control sobre amplios sectores de la economía petrolera venezolana.
1 / 14 | ¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela?. Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. - The Associated Press

El pasado domingo, Trump dijo a la prensa que existía la posibilidad de que se produjera este encuentro, mientras que el portal Axios informó el jueves de que se estaban ultimando los detalles de la reunión.

Desde que Estados Unidos capturó y depuso a Maduro en Caracas en enero pasado, la Administración de Trump ha respaldado al nuevo Gobierno de Rodríguez, hasta entonces vicepresidenta, y ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde 2019.

La principal muestra del acercamiento entre Washington y Caracas se produjo recientemente con el anuncio de un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

El pacto ha suscitado recelos entre sectores que consideran que al Gobierno de Trump solo le interesa el petróleo y que no impulsa activamente una transición democrática en Venezuela.

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Donald TrumpEstados UnidosDelcy RodríguezNueva YorkCasa BlancaBreaking NewsVenezuelaONU
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Agencia EFE
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