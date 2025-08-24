Donald Trump pone la mirilla de sus despliegues militares en Baltimore tras disputa con gobernador

El presidente Donald Trump amenazó el domingo con expandir sus despliegues militares a más ciudades lideradas por demócratas, respondiendo a una oferta del gobernador de Maryland de unirse a él en un recorrido por Baltimore diciendo que en su lugar podría “enviar a las ‘tropas’”.

La semana pasada, Trump dijo que estaba considerando Chicago y Nueva York para despliegues de tropas similares a los que ha desatado en la capital de la nación, donde miles de miembros de la Guardia Nacional y agentes federales del orden patrullan las calles.

Trump hizo la amenaza a Baltimore en una disputa con el gobernador de Maryland, Wes Moore, un demócrata que ha criticado la flexibilización sin precedentes del poder federal de Trump destinada a combatir el crimen y la falta de vivienda en Washington. Moore invitó la semana pasada a Trump a visitar su estado para discutir la seguridad pública y caminar por las calles.

En una publicación de Truth Social el domingo, Trump dijo que Moore preguntó “en un tono bastante desagradable y provocativo”, y luego planteó el espectro de repetir el despliegue de la Guardia Nacional que hizo en Los Ángeles por las objeciones del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.

“El historial de Moore en materia de delincuencia es muy malo, a menos que falsee sus cifras sobre delincuencia como muchos de los otros ‘Estados Azules’ lo están haciendo”, escribió Trump, al citar un apodo peyorativo que usa con frecuencia para el gobernador de California. “Pero si Moore necesita ayuda, como Gavin Newscum en Los Ángeles, enviaré a las ‘tropas’, lo que se está haciendo en la cercana DC, y limpiaré rápidamente el crimen”.

Moore dijo que invitó a Trump a Maryland “porque parece disfrutar viviendo en esta dichosa ignorancia” sobre la mejora de las tasas de criminalidad en Baltimore.

“El presidente está pasando todo su tiempo hablando de mí”, dijo Moore el domingo en “Face the Nation” de CBS. “Yo estoy dedicando mi tiempo a hablar de la gente a la que sirvo”.

Después de enviar tropas de la Guardia Nacional y agentes federales del orden a Washington este mes, Trump ha dicho que Chicago y Nueva York son probablemente sus próximos objetivos, lo que provocó un fuerte rechazo por parte de los líderes demócratas en ambos estados. The Washington Post informó el sábado que el Pentágono ha pasado semanas preparándose para una operación en Chicago que incluiría tropas de la Guardia Nacional y potencialmente fuerzas en servicio activo.

Cuando se le preguntó sobre el informe del Post, la Casa Blanca señaló los comentarios anteriores de Trump en los que hablaba de su deseo de ampliar el uso de las fuerzas militares para atacar la delincuencia local.

“Creo que Chicago será la siguiente”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el viernes, y añadió: “Y luego ayudaremos con Nueva York”.

Trump ha descrito repetidamente algunas de las ciudades más grandes del país —dirigidas por demócratas, con alcaldes negros y poblaciones mayoritariamente minoritarias— como peligrosas y sucias. El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, es negro, al igual que Moore. El Distrito de Columbia y Nueva York también tienen alcaldes negros.

El reverendo Al Sharpton, hablando durante un evento religioso el domingo en la Universidad de Howard en Washington, dijo que la presencia de la Guardia en la capital de la nación no se trataba de crimen: “Se trata de perfilarnos”.

“Esto está teñido de intolerancia y racismo”, explicó más tarde a los periodistas. “Ni un solo alcalde blanco ha sido designado. Y creo que se trata de una cuestión de derechos civiles, una cuestión racial y una cuestión de la estadidad de D.C.”

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, un demócrata, dijo que no hay ninguna emergencia que justifique el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago.