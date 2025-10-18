Opinión
Suscriptores
18 de octubre de 2025
83°tormenta
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump sintió que Israel estaba “un poco fuera de control” cuando bombardeó a Qatar

El yerno del presidente, Jared Kushner, mediador en el conflicto, dijo que esto sirvió para impulsar el acuerdo de paz

18 de octubre de 2025 - 3:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una fotografía de archivo. (SAMUEL CORUM / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sintió que Israel estaba “fuera de control” cuando bombardeó a los negociadores de Hamas en Qatar en septiembre, lo que sirvió para impulsar el plan de paz para la Franja de Gaza, reveló su yerno, Jared Kushner, mediador en el conflicto.

“Él sintió que los israelíes estaban un poco fuera de control y que era hora de ser muy firmes e impedirles que hicieran cosas que no les convenían a largo plazo”, explicó Kushner en una entrevista con el programa ’60 Minutes’, de CBS News, cuyo contenido completo se emitirá el domingo.

En la misma entrevista, el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, reveló que él no fue informado del ataque con antelación y que se sintió “traicionado” por el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“El ataque tuvo un efecto metástasis porque los cataríes eran clave para las negociaciones, igual que los egipcios y los turcos. Perdimos la confianza de los cataríes y fue muy difícil poder contactar de nuevo con Hamás”, detalló.

Israel bombardeó el 9 de septiembre a la delegación de Hamás que estaba en Doha para negociar un alto el fuego en Gaza, un ataque que no provocó bajas pero que indignó al mundo árabe.

Tras ese bombardeo, Witkoff y Kushner elaboraron el plan de 20 puntos de Trump para la paz en Gaza, que fue finalmente aceptado por Israel y Hamás, y cuya primera fase entró en vigor el pasado 10 de octubre con el fin de la ofensiva israelí sobre la Franja y la liberación de los 20 rehenes vivos en manos del grupo islamista palestino.

Para destrabar las negociaciones, Trump forzó a Netanyahu, durante una reunión el 29 de septiembre en la Casa Blanca, a llamar al primer ministro de Catar para disculparse por el bombardeo de Doha.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
