Donald Trump versus los republicanos: estrategias enfrentadas para las elecciones de medio término

Doral, Florida - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que tenía la respuesta para los republicanos ansiosos por perder su mayoría en el Congreso este año: basarse en una ley nacional de identificación de votantes ya estricta para prohibir los votos por correo y restringir los derechos de los transexuales.

“Garantizará las midterms”, dijo el lunes a los republicanos reunidos en el salón de baile de su campo de golf a las afueras de Miami. “Si no lo consiguen, grandes problemas”.

Menos de 24 horas después, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes destacaron sus prioridades. Y el proyecto de ley sobre el voto, que Trump ha rebautizado de SAVE Act a SAVE America Act, no ocupaba un lugar destacado en la lista.

La representante Lisa McClain de Michigan, presidenta de la conferencia republicana de la Cámara de Representantes, habló de recortes de impuestos para las familias, la independencia energética y las llamadas cuentas Trump para los recién nacidos mientras describía “resultados reales para gente real”. El líder de la mayoría en la Cámara, Steve Scalise, de Luisiana, dijo que sus colegas estaban trabajando con Trump para “hacer la vida más asequible para las familias trabajadoras”. El representante Tom Emmer de Minnesota, jefe de la mayoría de la Cámara, relató “victoria tras victoria” mientras proclamaba que “las familias trabajadoras están manteniendo más de su dinero duramente ganado en sus bolsillos.”

Mientras los republicanos de la Cámara de Representantes clausuran el miércoles su conferencia anual de ideas, se perfila una desconexión propia de un año electoral.

A pocos escaños de perder la mayoría, los republicanos más veteranos están ansiosos por enfatizar el trabajo del partido para reducir los costes, nada de lo cual es fácil de lograr con solo unos pocos votos de sobra. Trump, por su parte, suele centrarse en otra cosa.

La guerra que inició en Irán ha perturbado el mensaje del partido sobre la asequibilidad, con los líderes del GOP aquí enfrentando preguntas frecuentes sobre el aumento del costo de la gasolina, que el presidente de la Cámara Mike Johnson describió como un “bache temporal”. El proyecto de ley electoral que Trump está impulsando tiene su origen en su insistencia en que ganó las elecciones presidenciales de 2020, afirmaciones rechazadas por decenas de tribunales y por su propio fiscal general en su momento.

En ocasiones, el presidente se mostró incluso desdeñoso con las tradicionales cuestiones de bolsillo que otros republicanos preferían destacar.

“Cada vez que salgo, salve a América, señor. Save America Act”, dijo Trump en el acto del Partido Republicano. “Es de lo único que hablan. No hablan de vivienda. No hablan de nada. Eso es de lo que quieren hablar”.

Johnson, que es cercano a Trump y apareció en el escenario con él esta semana, apenas se está distanciando de la presión de Trump por el proyecto de ley de votación. El martes, negó que hubiera ningún tipo de distanciamiento entre sus colegas y la Casa Blanca.

“Estamos todos en la misma página”, dijo Johnson. “El presidente y yo estamos exactamente en la misma sintonía”.

Un camino lleno de retos para los republicanos

Pero el camino por delante es pedregoso.

En un esfuerzo por ganar influencia sobre los legisladores, incluidos algunos republicanos, Trump dijo que no firmará otras leyes hasta que se apruebe el proyecto de ley de votación. Eso plantea la posibilidad de que el Congreso se detenga justo cuando los legisladores están pidiendo a los votantes que los envíen de vuelta a Washington.

También será difícil aprobar una ley que se ajuste a las exigencias de Trump. La Cámara de Representantes ya ha aprobado una versión del proyecto de ley, por lo que los cambios que busca Trump requerirían una nueva acción por parte de la cámara.

La dinámica no es más fácil en el Senado, donde los republicanos luchan por aprobar la medida sin el apoyo demócrata. Y eso fue antes de que Trump pidiera adiciones, diciendo que los republicanos deberían “ir a por el oro”.

Mientras tanto, el Congreso tiene por delante otras tareas de alto nivel, como la reapertura del Departamento de Seguridad Nacional y la confirmación de su nuevo responsable.

Johnson sugirió el martes que había formas de que los legisladores continuaran su trabajo en medio de la amenaza de Trump de no firmar la legislación. El orador señaló que la Constitución permite que la legislación se convierta en ley si se envía al presidente pero no se firma en un plazo de 10 días.

Johnson quiere centrarse en los demócratas

Enfrentado a un difícil cálculo político, Johnson está tratando de desviar la atención hacia los demócratas, en particular sobre el cierre del DHS, que ha provocado que las colas de seguridad se hayan multiplicado en algunos aeropuertos en los últimos días.

“Si se ha perdido una boda o un funeral o está preocupado por perder su vuelo para las vacaciones de primavera este fin de semana, la culpa es de los demócratas”, dijo.

Los republicanos pasaron gran parte de esta semana tratando de recordar a los votantes lo que no les gustaba de la vida antes de que Trump volviera al cargo. Hubo frecuentes menciones a la inflación y a los cruces fronterizos bajo el mandato del expresidente Joe Biden.

Sin embargo, la cuestión que puede animar las elecciones de este año es si los votantes están más interesados en el cambio de Biden a Trump o están más centrados en lo que está por venir.

Si los votantes están más orientados hacia el futuro, eso podría representar un obstáculo adicional para el GOP.

Alrededor de un tercio de los estadounidenses mencionaron la inflación o las finanzas personales como temas que querían que el gobierno abordara este año, según una encuesta de AP-NORC de diciembre. Casi ninguno mencionó preocupaciones sobre las leyes de voto o la seguridad electoral.

El martes por la tarde, bajo un sol abrasador en Florida, un puñado de republicanos de la Cámara de Representantes se reunieron para defender que se les escuchaba y que merecían otro mandato en el poder.