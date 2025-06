El Center for Special Needs Trust Administration en Clearwater, que Govoni cofundó hace 25 años, administraba más de 2,000 cuentas que contenían alrededor de $200 millones para personas en Florida y en todo el país. A los clientes se les prometió que la organización sin fines de lucro protegería e invertiría su dinero, dicen los fiscales.

No hay abogados para Govoni o Witeck en los archivos judiciales. Dos abogados que figuran como representantes de Govoni en un caso de bancarrota separado no respondieron de inmediato a los mensajes telefónicos y de correo electrónico solicitando comentarios el martes. Un tercer abogado que ha representado a la organización sin fines de lucro en el caso de bancarrota no respondió de inmediato a los mensajes.