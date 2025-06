Camioneros temen perder empleos con entrada en vigor de nuevas normas sobre el idioma inglés

Repasar y mejorar su inglés ha cobrado una nueva urgencia para los conductores de camiones actuales y futuros, luego de que el presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva según la cual los camioneros que no lean ni hablen el idioma con fluidez serán considerados no aptos para prestar servicio.

“Un conductor que no pueda entender inglés no conducirá un vehículo comercial en este país. Punto”, dijo el mes pasado Sean Duffy, secretario de Transporte, cuando anunció las directrices de cumplimiento, que entran en vigor el miércoles.

“Si no es el idioma que prefieres usar a diario, podrías ponerte un poco nervioso y pensar: ‘¿Qué pasa si digo algo incorrecto?’“, dijo Jerry Maldonado, presidente de la junta directiva de la Asociación de Transportistas de Laredo, una asociación comercial de Laredo, Texas, que representa a aproximadamente 200 empresas de transporte. ”Va a ser, al final, la interpretación del policía, así que eso hace que la gente se sienta nerviosa".

El requisito de hablar inglés no es nuevo. Exigir a los conductores de camiones que hablen y lean inglés no es nuevo, pero la sanción por no cumplir con el estándar de competencia se ha endurecido.