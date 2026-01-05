Opinión
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El abogado de Maduro es Barry Pollack, que asistió a Assange en el caso ‘Wikileaks’

Tiene 30 años de experiencia en el sistema penal, especialmente en casos de corrupción y crímenes financieros

5 de enero de 2026 - 4:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Barry Pollack se presentó hoy como defensa en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York donde se tramita el caso del Gobierno de Estados Unidos contra Maduro, en medio de una gran expectación mediática tras su captura el pasado 3 de enero en una operación nocturna en Caracas y posterior traslado al país. (OLGA FEDOROVA)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El abogado del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien se declaró este lunes inocente de narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York, es Barry Pollack, un letrado de alto perfil conocido por defender a Julian Assange en el caso ‘Wikileaks’.

Pollack se presentó hoy como defensa en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York donde se tramita el caso del Gobierno de Estados Unidos contra Maduro, en medio de una gran expectación mediática tras su captura el pasado 3 de enero en una operación nocturna en Caracas y posterior traslado al país.

En esta primera audiencia, Pollack dijo que “por el momento no solicitará la libertad bajo fianza” pero cuestionó la “legalidad de la abducción militar” de su cliente, declarando que se trata del “jefe de un estado soberano y tiene derecho al privilegio” de su cargo, según PBS.

El abogado cuenta con unas amplias credenciales detalladas en la página web de su firma, Harris St. Laurent & Wechsler, entre ellas el acuerdo de culpabilidad de Assange, acusado de espionaje por publicar en Wikileaks información clasificada, y que resultó en su liberación.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.Trump sugirió el domingo que quiere extender aún más el poder estadounidense en el hemisferio occidental.
1 / 12 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah

Otras dos representaciones de éxito que destaca fueron las que llevaron a la exoneración de un antiguo ejecutivo del gigante energético Enron tras el escándalo de fraude en la empresa y de un hombre llamado Martin Tankleff, erróneamente acusado de matar a sus padres a los 17 años.

Con más de 30 años de experiencia, Pollack fue el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Penales Defensores y habitualmente trata casos penales de delitos financieros, corrupción y seguridad nacional, así como civiles, incluyendo aquellos de crimen organizado.

La esposa de Maduro, Cilia Flores, acusada de colaboración en los delitos que se le imputan, tiene un abogado distinto, Mark Donnelly, cofundador de la firma Parker Sanchez & Donnelly y que ha trabajado 12 años en el Departamento de Justicia y ocho como fiscal en un condado de Houston.

Donnelly, destaca la web de su firma, trabajó en la investigación y juicio político del fiscal general de Texas Ken Paxton por supuestos sobornos y abuso de poder en 2023, en el que fue exonerado, aunque siguen las pesquisas a nivel federal.

The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
