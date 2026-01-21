Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El Air Force One sufre un problema eléctrico y se vio obligado a regresar a Washington

El vuelo del presidente Donald Trump a Suiza fue interrumpido y este tuvo que abordar otra aeronave

21 de enero de 2026 - 7:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las cosas son descargadas del Air Force One después de que el avión, que transportaba al presidente Donald Trump al Foro Económico Mundial en Davos, experimentó un problema eléctrico menor después del despegue. (Evan Vucci)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - El avión del presidente Donald Trump, Air Force One, regresó a la Base Conjunta Andrews aproximadamente una hora después de partir hacia Suiza el martes por la noche.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que la decisión de regresar se tomó tras el despegue, cuando la tripulación a bordo del Air Force One detectó “un pequeño problema eléctrico” y, por precaución, decidió dar la vuelta.

Según un periodista a bordo, las luces de la cabina de prensa del avión se apagaron brevemente tras el despegue, pero no se ofreció ninguna explicación inmediatamente. Alrededor de media hora después del despegue, se informó a los periodistas de que el avión iba a dar la vuelta.

Trump subió a otro avión, un C-32 de la Fuerza Aérea, un Boeing 757 modificado que normalmente utiliza el presidente para viajes domésticos a aeropuertos más pequeños, y continuó con su viaje al Foro Económico Mundial de Davos poco después de la medianoche.

Los dos aviones utilizados actualmente como Air Force One llevan volando casi cuatro décadas. Boeing ha estado trabajando en su sustitución, pero el programa ha sufrido una serie de retrasos. Los aviones están fuertemente modificados con capacidades de supervivencia para el presidente ante una serie de contingencias, incluyendo blindaje contra la radiación y tecnología antimisiles. También incluyen diversos sistemas de comunicaciones que permiten al presidente permanecer en contacto con el ejército y emitir órdenes desde cualquier lugar del mundo.

El año pasado, la familia gobernante de Catar regaló a Trump un lujoso jumbo Boeing 747-8 para incorporarlo a la flota del Air Force One, una medida que fue objeto de gran escrutinio. El avión está siendo adaptado para cumplir los requisitos de seguridad.

Leavitt bromeó con los periodistas en el Air Force One el martes por la noche diciendo que un avión catarí sonaba “mucho mejor” en estos momentos.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

