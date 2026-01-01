El asalto al Capitolio “no ocurrió” sin Donald Trump, asegura Jack Smith al Congreso

Washington— El asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero “no ocurre” sin Donald Trump, declaró el exfiscal especial Jack Smith a los legisladores a principios de este mes, al caracterizar al presidente republicano como la “persona más culpable y responsable” de la conspiración criminal para anular los resultados de las elecciones de 2020.

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, publicó el miércoles la transcripción y el video de una entrevista a puerta cerrada que Smith concedió sobre dos investigaciones a Trump. El documento muestra cómo Smith, durante una declaración jurada de un día, defendió repetidamente la base para presentar acusaciones contra Trump y rechazó enérgicamente las insinuaciones republicanas de que sus investigaciones tenían motivaciones políticas.

“La evidencia aquí dejó claro que el presidente Trump fue, en gran medida, el mayor culpable y responsable de esta conspiración. Estos crímenes se cometieron para su beneficio. El ataque ocurrido en el Capitolio, parte de este caso, no ocurre sin él. Los demás cómplices lo hicieron para su beneficio”, dijo Smith, irritado ante la pregunta de si sus investigaciones tenían como objetivo impedir que Trump recuperara la presidencia en 2024.

PUBLICIDAD

“Por lo tanto, en cuanto a por qué presentaríamos un caso en su contra, discrepo totalmente de cualquier descripción de que nuestro trabajo tuviera la intención de obstaculizarlo en las elecciones presidenciales”, añadió.

La declaración del 17 de diciembre se realizó en privado a pesar de la solicitud de Smith de testificar públicamente. La publicación de la transcripción y el video de la entrevista, hasta la fecha la única aparición de Smith en el Capitolio desde que dejó su puesto de fiscal especial en enero pasado, contribuye a la comprensión pública de la toma de decisiones detrás de dos de las investigaciones más importantes del Departamento de Justicia en la historia reciente. Trump fue acusado formalmente de conspirar para anular las elecciones de 2020 que perdió contra el demócrata Joe Biden y de retener deliberadamente documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago, Florida. Ambos casos fueron abandonados tras la victoria electoral de Trump en 2024, y Smith citó la política del Departamento de Justicia contra la acusación de un presidente en ejercicio.

Muestran imágenes inéditas del asalto al Capitolio durante juicio contra Trump Los demócratas que acusan al expresidente de incitar a una insurrección exhibieron pietaje de la desesperación de los oficiales que intentaron controlar la turba y el terror vivido por los congresistas.

Smith dejó claro en repetidas ocasiones su convicción de que las pruebas reunidas contra Trump eran lo suficientemente sólidas como para sustentar una condena. Parte de la solidez del caso del 6 de enero, según Smith, residió en el grado en que se basó en el testimonio de aliados y partidarios de Trump que cooperaron con la investigación.

“Tuvimos un elector en Pensilvania, excongresista, que iba a ser elector del presidente Trump, quien dijo que lo que intentaban hacer era un intento de derrocar al gobierno y que era ilegal”, declaró Smith. “Francamente, nuestro caso se basó en republicanos que antepusieron su lealtad al país al partido”.

PUBLICIDAD

Los relatos de republicanos dispuestos a oponerse a la falsedad de que las elecciones habían sido robadas “aunque pudiera acarrearles problemas” crearon lo que Smith describió como la evidencia “más contundente” contra Trump.

En cuanto al asalto al Capitolio, Smith afirmó que las pruebas demostraban que Trump “lo provocó, lo explotó y era previsible para él”.

Al preguntársele si existían pruebas de que Trump hubiera ordenado a sus partidarios que se amotinaran en el Capitolio, Smith afirmó que, en las semanas previas a la insurrección, Trump logró que la gente creyera afirmaciones de fraude que no eran ciertas.

“Hizo declaraciones falsas a las legislaturas estatales, a sus partidarios en diversos contextos, y en los días previos al 6 de enero era consciente de que sus partidarios estaban enojados cuando los invitó y luego los dirigió al Capitolio”, declaró Smith.

Ahora bien, una vez en el Capitolio y una vez ocurrido el ataque, se negó a detenerlo. En cambio, publicó un tuit que, sin lugar a duda, puso en peligro la vida de su propio vicepresidente. Y cuando la violencia se desató, su personal tuvo que presionarlo repetidamente para que hiciera lo que fuera necesario para sofocarla.

1 / 14 | Impactantes imágenes de cientos de soldados acuartelados en el Capitolio de Estados Unidos. El jefe de la Policía de Washington anunció que han ampliado a más de 20,000 el número de efectivos de la Guardia Nacional para los días previos y durante la ceremonia de investidura del presidente electo, Joe Biden. - Agencia EFE 1 / 14 Impactantes imágenes de cientos de soldados acuartelados en el Capitolio de Estados Unidos El jefe de la Policía de Washington anunció que han ampliado a más de 20,000 el número de efectivos de la Guardia Nacional para los días previos y durante la ceremonia de investidura del presidente electo, Joe Biden. Agencia EFE Compartir

Parte de la declaración se centró en la indignación republicana ante las revelaciones de que el equipo de Smith había obtenido y analizado registros telefónicos de legisladores republicanos que estuvieron en contacto con Trump el 6 de enero. Smith defendió la maniobra como legal y conforme a las normas, y sugirió que la indignación por la táctica debería dirigirse a Trump y no a su equipo de fiscales.

PUBLICIDAD

“Bueno, creo que quien debería rendir cuentas por esto es Donald Trump. Estos registros son de personas; en el caso de los senadores, Donald Trump ordenó a sus cómplices que llamaran a estas personas para retrasar aún más el proceso. Él decidió hacerlo. Si Donald Trump hubiera optado por llamar a varios senadores demócratas, habríamos obtenido los registros de llamadas de los senadores demócratas”, dijo.

Las comunicaciones entre Trump y simpatizantes republicanos en el Congreso fueron un componente importante del caso, afirmó Smith. Citó una entrevista que su oficina le realizó a Mark Meadows, en la que el entonces jefe de gabinete de Trump mencionó que el representante Jim Jordan, republicano de Ohio y actual presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, había estado en contacto con la Casa Blanca la tarde del disturbio.

“Y lo que recuerdo es que Meadows dijo: ‘Nunca he visto a Jim Jordan asustado por nada’, y el hecho de que ahora estuviéramos en esta situación diferente, con la gente asustada, realmente dejó claro que lo que estaba sucediendo en el Capitolio no podía confundirse con nada más”, dijo Smith. También se le preguntó a Smith si su equipo evaluó la explosiva afirmación de la exasesora de la Casa Blanca, Cassidy Hutchinson, de que Trump agarró el volante de la camioneta presidencial cuando el Servicio Secreto le negó el acceso al Capitolio de Estados Unidos tras un mitin en la Elipse el 6 de enero de 2021.