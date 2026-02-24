El Departamento de Educación cede más competencias a otras agencias estadounidenses

El Departamento de Educación está entregando más de sus programas y subvenciones a otras agencias federales, anunciando un par de nuevos acuerdos el lunes que acercan a la administración de Donald Trump a su objetivo de cerrar el departamento.

En virtud de un acuerdo interinstitucional, el Departamento de Salud y Servicios Humanos se hará cargo de los programas de subvenciones que envían millones de dólares a los centros escolares para labores de seguridad y participación comunitaria. Otro acuerdo prevé que el Departamento de Estado se haga cargo de un portal que registre las donaciones extranjeras a las universidades.

“A medida que seguimos desmantelando la burocracia educativa federal y devolviendo la educación a los estados, nuestras nuevas asociaciones con el Departamento de Estado y el HHS representan un paso práctico hacia una mayor eficacia, una coordinación más sólida y una mejora significativa”, declaró en un comunicado la Secretaria de Educación, Linda McMahon.

El presidente republicano Trump y McMahon han reconocido que solo el Congreso tiene autoridad para cerrar por completo el Departamento de Educación, pero ambos han sugerido que sus funciones principales podrían ser parceladas a diferentes agencias federales.

El acuerdo con el HHS traslada un pequeño subconjunto de subvenciones a la agencia sanitaria sin tocar el trabajo de educación especial del Departamento de Educación. McMahon lleva mucho tiempo sugiriendo que los programas de educación especial deberían trasladarse también al HHS, y en diciembre declaró a los defensores de la causa que seguía teniendo la intención de trasladar esos programas fuera del departamento.

Sin embargo, la cuestión ha demostrado ser políticamente volátil para McMahon, que ha sido interrogada sobre sus planes para la educación especial incluso por algunos miembros de su partido. Los últimos acuerdos no mencionan la Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación del departamento, que gestiona miles de millones de dólares en subvenciones y supervisa el cumplimiento estatal de la Ley de Educación de Personas con Discapacidad.

El año pasado, el Departamento firmó siete acuerdos similares, transfiriendo un amplio abanico de tareas al Departamento de Trabajo y al Departamento de Interior, además de al Departamento de Estado y al HHS. Esos acuerdos abarcaban miles de millones en flujos de financiación federal destinados a programas como el Título I, que apoya a los estudiantes con rentas bajas.

El sindicato que representa a los trabajadores del departamento dijo que los últimos acuerdos desplazarían el trabajo a agencias sin experiencia educativa.

“Esto no es eficacia: la secretaria McMahon está creando confusión en las escuelas y universidades, erosionando la confianza pública y perjudicando a los estudiantes y a las familias”, afirmó en un comunicado Rachel Gittleman, presidenta del sindicato AFGE Local 252.

“Esto es un insulto a las decenas de millones de estudiantes que confiaban en el Departamento para salvaguardar el acceso a una educación de calidad y a los contribuyentes que dependen de la supervisión federal para evitar el despilfarro.”

La senadora demócrata Patty Murray, del estado de Washington, dijo que los acuerdos perjudicarían a los estudiantes y a las familias.

“Estos acuerdos ilegales no sólo están creando una nueva burocracia inútil que sobrecarga a nuestros profesores y escuelas, ya sobrecargados de trabajo, sino que están poniendo en peligro activamente los recursos y el apoyo con que cuentan los estudiantes y las familias y a los que tienen derecho en virtud de la ley”, dijo Murray.

En virtud de los nuevos acuerdos, el Departamento de Estado asumirá un papel más importante en la recopilación de datos, la presentación de informes y la aplicación de la Sección 117, que exige a los colegios y universidades revelar los regalos de $250,000 o más al año.

El acuerdo con el HHS enviará seis programas a la Administración para la Infancia y la Familia, que se hará cargo de los concursos de subvenciones y de la asistencia técnica para las mismas.