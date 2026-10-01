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El Pentágono incluye a Elon Musk en el diseño de armas para el futuro

El anuncio fue realizado por Pete Hegseth como parte de una iniciativa destinada a identificar nuevas tecnologías y posibles escenarios de conflicto

1 de octubre de 2026 - 8:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Musk codirigirá (Matt Rourke)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles que el empresario Elon Musk participará en el diseño de las armas y los sistemas militares que el país necesitará para las guerras del futuro, como parte de una nueva iniciativa del Pentágono presentada durante un discurso en la base de Marines de Quantico, Virginia.

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Hegseth explicó que Musk codirigirá, junto al fundador de Anduril, Palmer Luckey, y el exlíder de la Cámara de Representantes Newt Gingrich, el denominado Proyecto Meridian, un programa que reunirá a funcionarios, académicos y empresarios para identificar las tecnologías y los posibles escenarios de conflicto que podrían marcar las guerras de las próximas décadas.

El grupo, supervisado por el director de Tecnología del Pentágono, Emil Michael, tendrá un plazo de 120 días para presentar sus primeras conclusiones, centradas en identificar, desarrollar y desplegar las armas y sistemas militares que, según Hegseth, necesitarán las próximas generaciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Después de largos meses en los que el presidente Donald Trump y el multimillonario Elon Musk parecían estar unidos en su misión de reformar Washington, su relación implosionó esta semana.Todo comenzó cuando Musk criticó el eje central de la agenda legislativa de Trump, algo que el presidente inicialmente tomó con calma. El presidente informó. por su parte, que entiende que Musk desea tener una conversación.
1 / 30 | Del respaldo político al insulto público: así se quebró la relación entre Donald Trump y Elon Musk. Después de largos meses en los que el presidente Donald Trump y el multimillonario Elon Musk parecían estar unidos en su misión de reformar Washington, su relación implosionó esta semana.

La iniciativa forma parte de un paquete de seis medidas anunciado por Hegseth durante su discurso sobre el “Estado de la Fuerza”, entre ellas la creación de un nuevo mando de cuatro estrellas dedicado a la guerra autónoma y robótica, que el Pentágono desarrollará mediante el llamado Proyecto Agincourt.

Hegseth defendió la necesidad de combinar armamento convencional de alta tecnología con grandes cantidades de sistemas autónomos y drones de menor coste, y puso como ejemplo las lecciones extraídas de la guerra de Ucrania, donde los drones se han convertido en una herramienta central de combate.

Además de la iniciativa tecnológica, el secretario anunció planes para reducir hasta un 20 % el número de generales y almirantes, crear una nueva oficina de asuntos religiosos dentro del Pentágono, reforzar las cadenas de suministro nacionales y convocar una competición nacional para construir una nueva base militar en Estados Unidos.

Tags
PentágonoElon MuskCasa BlancaEstados UnidosDonald TrumpPete Hegseth
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Agencia EFE
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