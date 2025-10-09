Opinión
Feriados
9 de octubre de 2025
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Empresario de Nueva Jersey que testificó contra el exsenador Bob Menéndez no irá a prisión

José Uribe fue sentenciado en un tribunal federal de Manhattan por su papel en el caso de soborno contra el exsenador

9 de octubre de 2025 - 2:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Uribe sale de corte federal en NY. (Larry Neumeister)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York — Un empresario de Nueva Jersey que testificó contra el exsenador demócrata Bob Menéndez y su esposa en juicios separados por soborno no irá a prisión, luego de que un juez le reconociera en su sentencia el jueves por mostrar honestidad en el estrado y sincero remordimiento.

José Uribe fue sentenciado en un tribunal federal de Manhattan por el juez Sidney H. Stein, quien dijo que desempeñó un papel crucial en las condenas “en una conspiración importante que involucra a otros países y la corrupción del más alto nivel”.

Menéndez, de 71 años, renunció al Senado después de su condena el año pasado por 16 cargos, incluido el de haber actuado como agente extranjero para Egipto. Está cumpliendo una sentencia de prisión de 11 años. Su esposa, Nadine Menéndez, fue sentenciada el mes pasado a 4 años y medio de prisión.

Sus juicios presentaron testimonios sobre cientos de miles de dólares en lingotes de oro, efectivo y un Mercedes-Benz convertible que fueron pagados en sobornos a la pareja por tres empresarios de Nueva Jersey, incluido Uribe, a cambio de acciones del senador en su nombre.

“No voy a encarcelarlo. Creo que está extremadamente arrepentido”, dijo Stein sobre Uribe, quien fue el testigo estrella del gobierno en los juicios de Menéndez.

Ordenó a Uribe cumplir seis meses de detención domiciliaria, aunque puede salir de casa por motivos de trabajo, educación o religiosos. El juez también ordenó a Uribe perder $292,000 y pagar $866,000 en restitución.

Dos empresarios, Wael Hana y Fred Daibes, también fueron condenados en el esquema de soborno. Daibes, un promotor inmobiliario, fue sentenciado este año a siete años de prisión, mientras que Hana, un empresario, recibió una sentencia de ocho años.

En el juicio, Uribe testificó que proporcionó un pago inicial de $15,000 en 2019 por el Mercedes y organizó pagos mensuales del automóvil de 2019 a 2022 a cambio de la ayuda del senador para proteger a su empresa de las investigaciones criminales de Nueva Jersey de otra empresa de camiones.

Uribe se disculpó por sus “terribles” crímenes, diciendo que estaba “arrepentido y avergonzado”. Se emocionó al disculparse con su familia.

“Nunca más violaré la ley”, le dijo a Stein.

La fiscal federal adjunta Lara Pomerantz calificó la cooperación de Uribe como valiente y valiosa, y señaló que “no todos los días un cooperador testifica en el juicio de un senador estadounidense en ejercicio”.

Dijo que era “fácil imaginar por qué la gente no hacía fila para testificar”, ya que todos sabían que era un senador particularmente poderoso que era presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado cuando fue acusado penalmente en el otoño de 2023. Menéndez fue destituido del cargo poco después.

Calificó la investigación criminal que precedió a los juicios como una “investigación de larga duración de rara e histórica gravedad” y dijo que parte de la conducta criminal habría permanecido desconocida sin la ayuda de Uribe.

El abogado defensor Daniel Fetterman dijo que su cliente fue “realmente acosado” como resultado de su cooperación, citando un día de abril de 2024 cuando dos extraños se acercaron a su esposa afuera de un banco e hicieron preguntas inapropiadas.

“Eso fue aterrador para él y su esposa”, dijo, aunque señaló que la cooperación de Uribe continuó sin cesar.

