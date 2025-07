EPA suspende a 139 empleados que criticaron políticas de Donald Trump

En una carta hecha pública el lunes, los empleados escribieron que la agencia ya no está cumpliendo con su misión de proteger la salud humana y el medio ambiente. La carta representó una rara crítica pública de los empleados de la agencia, quienes sabían que podrían enfrentar represalias por hablar en contra de la disminución de fondos y el apoyo federal para la ciencia climática, ambiental y de salud.

Los empleados fueron notificados de que habían sido colocados en un “estado temporal, sin deberes, con pago” durante las próximas dos semanas, a la espera de una “investigación administrativa”, según una copia del correo electrónico obtenida por The Associated Press. “Es importante que entiendan que esto no es una acción disciplinaria”, dice el correo electrónico.