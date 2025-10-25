Escala diplomática: Donald Trump hará una parada en Qatar para ver al emir en su viaje a Malasia

Bangkok - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se dirige a Malasia para su primera gira asiática de este segundo mandato, hará una próxima parada técnica en Qatar, tras repostar en Alemania, y se reunirá en el avión presidencial con el emir y el primer ministro catarí.

El Air Force One, avión oficial del presidente de Estados Unidos, despegó de la base militar alemana de Ramstein a las 13.35 hora local (11.35 GMT) tras una breve parada para repostar, y realizará una más en unas seis horas en la base de Al Udeid de Catar, según anunció este sábado la Casa Blanca.

Trump se reunirá a bordo del Air Force One con el emir, Tamim bin Hamad Al Thani, y el primer ministro catarí, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, en un encuentro que se espera a puerta cerrada y en el que también participará el secretario de Estado, Marco Rubio.

Rubio, quien se unirá al viaje hacia Asia, aterrizó hace dos días en Israel como parte de su visita para seguir la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza, para el que Catar medió junto a Egipto y a Estados Unidos.