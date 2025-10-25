Opinión
25 de octubre de 2025
85°nubes rotas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Escala diplomática: Donald Trump hará una parada en Qatar para ver al emir en su viaje a Malasia

El presidente de Estados Unidos se encontrará a bordo del Air Force One con Tamim bin Hamad Al Thani

25 de octubre de 2025 - 11:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una celebración de Diwali en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 21 de octubre de 2025. (EFE/EPA/ALLISON ROBBERT / POOL) (ALLISON ROBBERT / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Bangkok - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se dirige a Malasia para su primera gira asiática de este segundo mandato, hará una próxima parada técnica en Qatar, tras repostar en Alemania, y se reunirá en el avión presidencial con el emir y el primer ministro catarí.

RELACIONADAS

El Air Force One, avión oficial del presidente de Estados Unidos, despegó de la base militar alemana de Ramstein a las 13.35 hora local (11.35 GMT) tras una breve parada para repostar, y realizará una más en unas seis horas en la base de Al Udeid de Catar, según anunció este sábado la Casa Blanca.

Trump se reunirá a bordo del Air Force One con el emir, Tamim bin Hamad Al Thani, y el primer ministro catarí, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, en un encuentro que se espera a puerta cerrada y en el que también participará el secretario de Estado, Marco Rubio.

Rubio, quien se unirá al viaje hacia Asia, aterrizó hace dos días en Israel como parte de su visita para seguir la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza, para el que Catar medió junto a Egipto y a Estados Unidos.

Trump partió este viernes desde Washington rumbo a Malasia para iniciar la gira asiática, donde asistirá a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) el domingo, y pondrá rumbo después a Japón y Corea del Sur, donde está previsto que el 30 de octubre se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpQatarEstados UnidosMalasia
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
