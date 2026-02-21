Escribió un libro para ayudar a sus hijos tras la muerte de su esposo: ahora enfrenta cargos por su asesinato

Un año después de la muerte de su esposo, una madre de tres hijos en Utah autopublicó un libro infantil que, según dijo, ayudó a sus hijos a sobrellevar la pérdida repentina. Kouri Richins promovió su libro “Are You With Me?” en una estación local de televisión y recibió elogios por ayudar a niños pequeños a procesar la muerte de un padre.

Semanas después de la publicación del libro en 2023, fue arrestada por la muerte de su esposo y acusada de asesinato.

El arresto sacudió a su pequeña comunidad montañosa en las afueras de Park City, donde un jurado de 12 personas deberá decidir su destino en un juicio que comenzará el lunes y se extenderá por un mes.

Richins, de 35 años, enfrenta cerca de tres decenas de cargos relacionados con la muerte de su esposo, incluidos asesinato agravado, intento de asesinato, falsificación, fraude hipotecario y fraude de seguros. Se ha declarado no culpable.

Los fiscales alegan que mató a su esposo, Eric Richins, en su hogar en marzo de 2022 al mezclar fentanilo en un cóctel que él bebió. Sostienen que ella tenía grandes deudas y lo asesinó por beneficio económico mientras planeaba un futuro con otro hombre con quien mantenía una relación paralela.

El estremecedor caso de una autora local, antes respetada, acusada de lucrarse de su propio crimen violento ha captado la atención de aficionados al “true crime” desde su arresto. Lo que antes fue considerado un libro conmovedor, ahora se ha convertido en una herramienta para los fiscales al argumentar que ejecutó un asesinato premeditado.

Sus abogados defensores, Wendy Lewis, Kathy Nester y Alex Ramos, dijeron estar confiados en que el jurado fallará a favor de Richins tras escuchar su versión de los hechos.

“Kouri ha esperado casi tres años por este momento: la oportunidad de que los hechos de este caso sean escuchados por un jurado, libres de la narrativa de la fiscalía que ha dominado los titulares desde su arresto”, expresó su equipo legal en un comunicado. “Lo que se le ha dicho al público guarda poca relación con la verdad”.

Documentos alegan dos envenenamientos

La noche de la muerte de su esposo, Richins llamó al 911 para reportar que lo había encontrado “frío al tacto” al pie de la cama, según el informe policial. Fue declarado muerto, y posteriormente el médico forense encontró cinco veces la dosis letal de fentanilo en su sistema.

Según los documentos de acusación, ese no fue el primer intento contra su vida.

Un mes antes, el Día de San Valentín, Eric Richins le dijo a amigos que desarrolló urticaria y perdió el conocimiento tras dar un solo bocado a un sándwich que su esposa le había dejado. Ella había comprado el sándwich esa misma semana en que, según la policía, adquirió pastillas de fentanilo de la empleada doméstica de la familia. Los opioides, incluido el fentanilo, pueden causar reacciones alérgicas severas.

Tras inyectarse el EpiPen de su hijo y tomar el medicamento antialérgico Benadryl, Eric Richins despertó de un sueño profundo y llamó a un amigo para decirle: “Creo que mi esposa intentó envenenarme”, según el testimonio escrito del amigo.

Un día después de San Valentín, Kouri Richins envió un mensaje de texto a su supuesto amante que decía: “Si él simplemente desapareciera… la vida sería perfecta”.

Testigos clave

El amigo al que Eric Richins llamó esa noche y la empleada doméstica que afirma haberle vendido las drogas a su esposa podrían ser testigos clave en el juicio. También podrían declarar familiares y el hombre con quien Kouri Richins presuntamente mantenía una relación extramarital.

La principal testigo de la fiscalía, la empleada doméstica Carmen Lauber, declaró a la policía que le entregó pastillas de fentanilo que compró a un distribuidor pocos días antes de San Valentín. Más tarde ese mes, Richins supuestamente le dijo que las pastillas no eran lo suficientemente fuertes y le pidió conseguir fentanilo más potente, según los documentos judiciales.

Se espera que la defensa argumente que Lauber no le entregó fentanilo y que tenía motivos para mentir a cambio de protección legal. Lauber no enfrenta cargos en el caso, y los detectives indicaron en una audiencia previa que se le concedió inmunidad.

Nunca se encontraron pastillas de fentanilo en la casa de Richins, y el supuesto distribuidor de la empleada doméstica dijo que estaba en prisión y en proceso de desintoxicación cuando afirmó en 2023 haberle vendido fentanilo. Posteriormente declaró bajo juramento que solo le vendió el opioide OxyContin.

El dinero como motivación

Los documentos judiciales indican que Eric Richins consultó a un abogado de divorcio y a un planificador patrimonial en octubre de 2020, un mes después de descubrir que su esposa había tomado decisiones financieras importantes sin su conocimiento. Ella tenía un saldo bancario negativo, debía más de $1.8 millones a prestamistas y enfrentaba una demanda de un acreedor, según los expedientes judiciales.

Los fiscales alegan que Kouri Richins creía erróneamente que heredaría el patrimonio de su esposo según los términos de su acuerdo prenupcial. También habría abierto múltiples pólizas de seguro de vida a nombre de su esposo sin que él lo supiera, con beneficios que totalizaban casi $2 millones.