Estados de la costa oeste de Estados Unidos emiten recomendación conjunta de vacunas antes de reunión de CDC

Cuatro estados de la costa oeste de Estados Unidos con gobiernos demócratas anunciaron el miércoles recomendaciones conjuntas sobre quién debería vacunarse contra los virus respiratorios estacionales, como la influenza y el COVID-19, argumentando que el gobierno federal ha puesto en riesgo la salud pública al politizar los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus iniciales en inglés).

Hace unas semanas, California, Oregon, Washington y Hawai formaron la Alianza de Salud de la Costa Oeste como parte de un intento por combatir lo que describen como el “el uso como arma” de las agencias federales de salud para promover políticas antivacunas, a pesar de décadas de investigación científica que demuestran que las vacunas son seguras y efectivas.

Sus recomendaciones siguen a las de las principales organizaciones de salud y se dieron a conocer un día antes de que un panel de asesores del CDC dé inicio a una reunión para revisar recomendaciones para algunas de las vacunas, incluyendo la del COVID.

El secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., un destacado activista antivacunas antes de convertirse en el principal funcionario de salud del país, despidió a los 17 miembros del panel a principios de este año, reemplazándolos con un grupo que incluye a varias personas que se han expresado abiertamente contra las vacunas. La exdirectora de los CDC, Susan Monarez, dijo el miércoles en una audiencia ante el Senado que fue despedida después de 29 días en el cargo por negarse a cumplir con las exigencias de Kennedy de aprobar cambios en el calendario de vacunación infantil sin contar con datos que respaldaran los cambios.

“Los líderes de salud pública advierten que estos movimientos desmantelan la supervisión independiente basada en la ciencia e inyectan un aspecto político en las decisiones que protegen la salud de los estadounidenses, socavando la credibilidad de los CDC en un momento en que más se necesita confianza y claridad”, señaló la Alianza de Salud de la Costa Oeste.

El portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS por sus iniciales en inglés), Andrew Nixon, criticó el esfuerzo en un comunicado dado a conocer el miércoles.

“Los estados gobernados por demócratas que impulsaron cierres escolares sin respaldo científico, requerimientos del uso de mascarillas en niños pequeños y draconianos pasaportes de vacunación durante la era del COVID socavaron por completo la confianza del pueblo estadounidense en las agencias de salud pública”, declaró Nixon. “El HHS garantizará que la política se base en evidencia rigurosa y hechos científicos, no en la fallida política de la pandemia”.

Entre las recomendaciones de la Alianza de Salud de la Costa Oeste se incluye que todos los residentes mayores de 6 meses reciban una vacuna contra la influenza y que todos los bebés sean inoculados contra el VRS. Entre quienes deberían recibir la vacuna contra el COVID se encuentran los niños de 6 a 23 meses de edad; todos los adultos mayores de 65 años, y todos los menores de 65 años que tengan factores de riesgo o estén en contacto con personas con factores de riesgo; cualquier persona embarazada o que planee un embarazo; y “todos los que elijan protección”.

Las acciones de Kennedy han provocado debates y acciones a nivel estatal. Florida ha tomado medidas para convertirse en el primer estado en eliminar los requerimientos escolares de vacunación, mientras que algunos otros estados buscan seguir su ejemplo. Otros prometen proteger las campañas de vacunación para niños y adultos.

La gobernadora de Massachusetts, la demócrata Maura Healey, ha dicho que el estado está exigiendo que las aseguradoras cubran las vacunas que sean recomendadas por su departamento de salud pública, independientemente de si cuentan con el respaldo del gobierno federal. Su estado también está al frente de una coalición bipartidista de ocho entidades del noreste del país que se reunió a mediados de año para discutir una coordinación en la recomendación de vacunas.

En Nuevo México, los farmacéuticos han recibido luz verde para administrar vacunas contra el COVID-19 basándose en las directrices del departamento de salud del estado, en lugar de únicamente en las de la comisión asesora de inmunización del gobierno federal.