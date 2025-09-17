Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de septiembre de 2025
83°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Conductor estrella su coche a la entrada del FBI en Pittsburgh

Una persona fue detenida en relación a estos hechos

17 de septiembre de 2025 - 6:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sospechoso, identificado como Donald Henson de Penn Hills, fue detenido después de las 10 a.m., más de siete horas después del incidente. (Peter Smith)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un conductor embistió su coche contra las rejas de seguridad de la sede del FBI en Pittsburgh el miércoles en la madrugada, luego sacó una bandera estadounidense del asiento trasero y la arrojó sobre la puerta antes de irse, informaron autoridades. Hay un detenido.

RELACIONADAS

“Este fue un ataque dirigido a este edificio”, dijo Christopher Giordano, asistente del agente especial a cargo del FBI en Pittsburgh, a los periodistas. El personal no resultó herido.

El sospechoso, identificado como Donald Henson de Penn Hills, fue detenido después de las 10 a.m., más de siete horas después del incidente, indicaron las autoridades. No se disponía de detalles sobre el motivo o sobre cómo pudo huir, pero el FBI dijo que no lo estaba tratando como un caso de terrorismo, según el portavoz Bradford Arick.

No se habían presentado cargos en un expediente federal para Henson hasta el miércoles por la tarde, y los fiscales federales no han comentado al respecto. Giordano dijo que el FBI perseguiría el caso con vigor.

El FBI conocía a Henson, a quien Giordano describió como un exmiembro del ejército. Un mensaje dejado en un número de teléfono vinculado a él no fue respondido.

“Él vino aquí a la oficina del FBI hace unas semanas para presentar una queja que no tenía mucho sentido”, manifestó Giordano.

Agregó que el coche parecía tener algún tipo de mensaje en una de las ventanas laterales, pero no dio más detalles. El sedán blanco también parecía tener una calcomanía de la Fuerza Aérea.

Los investigadores, incluido un equipo contra explosivos, no encontraron explosivos en la escena.

La puerta de seguridad cuenta con personal las 24 horas por un contratista federal, dijo Arick.

Tags
Breaking NewsFBIPittsburgh
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: