Conductor estrella su coche a la entrada del FBI en Pittsburgh

Un conductor embistió su coche contra las rejas de seguridad de la sede del FBI en Pittsburgh el miércoles en la madrugada, luego sacó una bandera estadounidense del asiento trasero y la arrojó sobre la puerta antes de irse, informaron autoridades. Hay un detenido.

“Este fue un ataque dirigido a este edificio”, dijo Christopher Giordano, asistente del agente especial a cargo del FBI en Pittsburgh, a los periodistas. El personal no resultó herido.

El sospechoso, identificado como Donald Henson de Penn Hills, fue detenido después de las 10 a.m., más de siete horas después del incidente, indicaron las autoridades. No se disponía de detalles sobre el motivo o sobre cómo pudo huir, pero el FBI dijo que no lo estaba tratando como un caso de terrorismo, según el portavoz Bradford Arick.

No se habían presentado cargos en un expediente federal para Henson hasta el miércoles por la tarde, y los fiscales federales no han comentado al respecto. Giordano dijo que el FBI perseguiría el caso con vigor.

El FBI conocía a Henson, a quien Giordano describió como un exmiembro del ejército. Un mensaje dejado en un número de teléfono vinculado a él no fue respondido.

“Él vino aquí a la oficina del FBI hace unas semanas para presentar una queja que no tenía mucho sentido”, manifestó Giordano.

Agregó que el coche parecía tener algún tipo de mensaje en una de las ventanas laterales, pero no dio más detalles. El sedán blanco también parecía tener una calcomanía de la Fuerza Aérea.

Los investigadores, incluido un equipo contra explosivos, no encontraron explosivos en la escena.