17 de septiembre de 2025
82°nubes dispersas
Matriarca del sur de Florida, condenada por asesinato a sueldo de su exyerno, busca un nuevo juicio

Los abogados de Donna Adelson argumentaron mala conducta del jurado y errores de la corte

17 de septiembre de 2025 - 5:11 PM

Donna Adelson enfrenta juicio por asesinato en Florida. Selección de jurado en curso. (Alicia Devine)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La matriarca de una familia del sur de Florida que enfrenta cadena perpetua por el asesinato a sueldo de su exyerno está pidiendo a un juez un nuevo juicio.

Los abogados de Donna Adelson argumentaron que la supuesta mala conducta del jurado y los errores de la corte deberían garantizarle a su cliente otra audiencia de su caso.

A principios de este mes, los miembros del jurado emitieron veredictos de culpabilidad en el juicio de Adelson, que duró una semana, por cargos de asesinato en primer grado, conspiración y solicitud en el asesinato en 2014 del profesor de derecho de la Florida State University, Daniel Markel, en Tallahassee, donde enseñaba.

En una moción para un nuevo juicio presentada el martes, los abogados Joshua Zelman y Jackie Fulford dijeron que Adelson debería tener un nuevo juicio después de que dos miembros del jurado hicieran públicas sus historias después del juicio, incluido uno que publicó un video en TikTok sobre su servicio en el jurado y otro que apareció en un podcast de crímenes verdaderos llamado “Surviving the Survivor”.

Los abogados también argumentaron que los veredictos eran contrarios a la ley o al peso de la evidencia, que los fiscales se basaron en especulaciones e inferencias para construir su caso, y alegaron que el juez de circuito Stephen Everett mostró favoritismo hacia la fiscalía durante todo el juicio.

“¿Dónde está la evidencia de que la señora Adelson acordó, conspiró, combinó o confederó con alguien más para que el señor Markel fuera asesinado? No hay ninguna”, escribieron los abogados.

El caso había cautivado a la capital de Florida durante más de una década en medio de sórdidos detalles de un divorcio complicado, tensiones con familiares políticos adinerados y peleas por la custodia que llevaron al asesinato.

Markel había estado encerrado en una amarga batalla por la custodia con su exesposa y la hija de Adelson, Wendi Adelson, con quien tuvo dos hijos.

Los fiscales argumentaron en el juicio que Donna Adelson ayudó a orquestar el asesinato de Markel después de que él se interpuso en el camino de dejar que su hija y sus dos jóvenes nietos se mudaran de Tallahassee al sur de Florida para estar más cerca del resto de la familia.

