Estados Unidos añade penas a los vinculados al grupo Tren de Aragua

Washington— Estados Unidos impuso sanciones el miércoles a presuntos afiliados de la banda Tren de Aragua y aumentó a hasta $5 millones la recompensa por información que conduzca al arresto o condena de uno de los líderes del grupo criminal que el gobierno de Trump ha designado como organización terrorista extranjera.

Las acciones se producen cuando la administración del presidente Donald Trump ha culpado a la banda, que se originó en una prisión de Venezuela, de estar en el origen de la violencia y el tráfico ilegal de drogas en muchas ciudades de Estados Unidos. Tren de Aragua también se ha convertido en un punto de referencia clave en los ataques militares contra buques sospechosos de tráfico de drogas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental, así como la represión de Trump contra la inmigración.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro impuso sanciones el miércoles a la animadora venezolana Jimena Romina Araya Navarro, conocida como “Rosita”, acusada de prestar apoyo material al Tren de Aragua al ayudar al jefe de la banda, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, a fugarse de la cárcel de Tocorón, Venezuela, en 2012.

Navarro, conocida como Rosita por su personaje en un programa de humor venezolano, ha estado vinculada a Guerrero durante años. Los medios locales informaron anteriormente de que Araya, también corista, actuaba con frecuencia en una prisión en la que estuvo recluido Guerrero y se estableció el Tren de Aragua.

El Tren de Aragua controló la prisión durante varios años, durante los cuales se añadieron a las instalaciones un club nocturno, piscinas, una lujosa suite y más comodidades.

En esta fotografía proporcionada por la oficina de prensa de la presidencia de El Salvador, se muestra a guardias de prisión mientras transfieren a venezolanos deportados de Estados Unidos que presuntamente son pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo, en Tecoluca, El Salvador, el domingo 16 de marzo de 2025. (Oficina de prensa de la presidencia de El Salvador vía AP) (The Associated Press)

El Departamento de Estado también aumentó la recompensa por Giovanni Vicente Mosquera Serrano, que es el primer miembro del Tren de Aragua que aparece en la lista de los diez más buscados del FBI, tras ser acusado en enero de conspiración para el tráfico internacional de cocaína. La recompensa anterior ascendía a $3 millones.

Después de que Estados Unidos designara a la banda como organización terrorista extranjera en febrero, Mosquera Serrano fue acusado en abril de proporcionar apoyo material, según el Departamento de Estado.

Trump ha repetido su afirmación -contradicha por una evaluación desclasificada de la inteligencia estadounidense- de que el Tren de Aragua opera bajo el control del presidente venezolano Nicolás Maduro.