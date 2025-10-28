Estadounidenses celebrarán Halloween de diversas maneras

Nueva York— Sherry Jenkins vive en Blairstown, Nueva Jersey, un pueblo rural donde se filmó gran parte de la película de terror original “Friday the 13th”, por lo que se considera una persona de Halloween por defecto.

Esa fecha es, por supuesto, un gran atractivo para los turistas, pero la ciudad y sus residentes también participan en la promoción de Halloween con un desfile y otras actividades. Jenkins, de 69 años, sigue el ambiente, recibe amigos y reparte dulces a 1,000 o más niños cada año.

Ella no está sola. Alrededor de dos tercios de los adultos en Estados Unidos celebrarán Halloween de alguna manera este año, y es especialmente probable que los padres de niños menores de 18 años tengan planes, según una nueva encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC.

“Definitivamente estamos donde está la fiesta”, dijo Jenkins, señalando que no está de acuerdo con las alternativas saludables a los dulces. “Lo hice un año cuando compré pasas y todos se burlaron de mí”.

Jenkins decora su jardín y puede disfrazar a su perro con un disfraz de mariposa. Y por lo general, ella misma se disfraza a último minuto.

Ella está en la mayoría cuando se trata de dulces de Halloween. Solo el 5% de los adultos en Estados Unidos dicen que repartirán refrigerios saludables en lugar de dulces a los niños, según la encuesta, que se realizó del 9 al 13 de octubre.

Pero Jenkins estará en la minoría si el atuendo de mariposa llega a su perro: solo el 9% de los adultos en Estados Unidos dicen que disfrazarán a una mascota.

Alrededor de 8 de cada 10 padres de un niño menor de 18 años dicen que harán algo para celebrar la festividad, en comparación con aproximadamente 6 de cada 10 adultos sin niños pequeños.

Es más probable que los padres que el resto de los estadounidenses digan que llevarán a sus hijos a pedir dulces y que los disfrazarán, y también es más probable que digan que ellos mismos se disfrazarán.

En Kingman, Arizona, Jessica Byrd, de 34 años, dijo que Halloween es su fiesta favorita. Su hijo de 15 años y su hija de 10 están de acuerdo.

“Me encantan los dulces gratis, por supuesto, y todos son amables y acogedores en Halloween”, dijo Byrd.

Los tres se disfrazarán y pedirán dulces juntos. Byrd eligió a Oogie Boogie de “The Nightmare Before Christmas”. Su hijo adolescente se disfrazará de Snorlax de Pokémon y su hija será Tigger de “Winnie-the-Pooh”.

Fred Joncas, de 34 años, en Durham, Carolina del Norte, tiene una hija de 3 años. También pedirán dulces: papá disfrazado de Abby Saja de “KPop Demon Hunters” y su hija pequeña como un personaje de Pokémon.

“Fuimos el año pasado y le encantó”, dijo Joncas. “Eso es todo lo que he estado escuchando desde mayo: Halloween, Halloween”.

No tiene planes de repartir dulces, pero alrededor de un tercio de los adultos en Estados Unidos dicen que lo harán. Una proporción similar, el 31%, dice que verá una película de miedo.

De vuelta en Blairstown, Jenkins disfruta viendo películas de terror cuando está de humor. “Te acelera el ritmo cardíaco, pero no es real, así que te sientes seguro”, dijo.

Byrd, en Arizona, es tan fanática de Halloween que el interior de su casa está decorado con brujas, esqueletos y murciélagos durante todo el año.

“Es creativo y agradable expresar esa creatividad”, dijo sobre la festividad.

Alrededor de 3 de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen que exhibirán decoraciones de Halloween en su casa o jardín, y alrededor de una cuarta parte tallará una calabaza.

Kathy Rice, de 75 años, en Colorado Springs, Colorado, es una gran persona de Halloween. Recuerda con cariño la festividad de su infancia.

“Soy de una familia numerosa y teníamos un vecindario grande con muchos niños”, dijo. “Todos hicieron un gran alboroto por Halloween”.

A Rice le encanta decorar para Halloween por dentro y por fuera. Hay una gran araña peluda en la parte delantera de su casa. Ella usa calabazas artificiales para el jardín, incluidas dos grandes con luces. Y hay un enorme caldero con patas con un letrero: “¡Truco o trato, huele mis pies!”

Ella y una vecina tienen una tradición de Halloween solo para ellas. Se dejan golosinas en su caldero durante la temporada de miedo.

“En lo que va de este año le he dejado algunas revistas, galletas y una pequeña decoración”, dijo Rice. “Ella me dejó una galleta, unos globos oculares de goma de mascar y un clip para mi cabello que tiene unas manos de Halloween realmente raras”.

No todos son exagerados con Halloween, pero lo disfrutan de todos modos. Karalyn Kiessling, de 31 años, en South Lyon, Michigan, se incluye a sí misma y a su esposo en esa categoría.

“Somos personas moderadas de Halloween”, dijo. “Nos gusta disfrazarnos e ir a fiestas de Halloween con nuestros amigos, pero aún no tenemos hijos, así que no estamos muy, muy metidos en eso. No decoramos toda nuestra casa ni nada, pero no descartamos eso para más adelante”.

Kiessling acaba de someterse a una cirugía que le dejó una cicatriz en el cuello. “Estoy pensando en ser la novia de Frankenstein este año”, dijo riendo.

Si bien la pareja no ve películas de terror para celebrar Halloween, tienen otra tradición en ese sentido: “The Rocky Horror Picture Show”.