NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estas son las 66 organizaciones mundiales que la administración de Donald Trump abandonará

Casi la mitad de las entidades están afiliadas a la Organización de las Naciones Unidas

8 de enero de 2026 - 7:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump prometió abandonar entidades centradas en el clima, el trabajo y la migración, entre otras. (Evan Vucci)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - La administración de Donald Trump dice que va a salir de 66 organizaciones internacionales, casi la mitad de ellas afiliadas a las Naciones Unidas.

RELACIONADAS

Muchos se centran en el clima, el trabajo, la migración y otros temas que la administración Trump ha categorizado como atendiendo a la diversidad y las iniciativas “woke”.

He aquí una lista de todas las agencias que Estados Unidos va a abandonar, según la Casa Blanca:

Organizaciones no pertenecientes a la ONU

  • Compacto de energía sin carbono 24/7
  • Consejo del Plan Colombo
  • Comisión de Cooperación Medioambiental
  • La educación no puede esperar
  • Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas
  • Foro de Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación Viaria
  • Coalición Libertad en Línea
  • Fondo Global de Compromiso Comunitario y Resiliencia
  • Foro Mundial contra el Terrorismo
  • Foro Mundial sobre Ciberexperiencia
  • Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo
  • Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
  • Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible
  • Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
  • Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas
  • Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
  • Comité Consultivo Internacional del Algodón
  • Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo
  • Foro Internacional de la Energía
  • Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales
  • Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral
  • Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho
  • Grupo Internacional de Estudio sobre el Plomo y el Zinc
  • Agencia Internacional de Energías Renovables
  • Alianza Solar Internacional
  • Organización Internacional de las Maderas Tropicales
  • Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
  • Instituto Panamericano de Geografía e Historia
  • Asociación para la Cooperación Atlántica
  • Acuerdo de cooperación regional para combatir la piratería y el robo a mano armada contra buques en Asia
  • Consejo de Cooperación Regional
  • Red de Políticas de Energías Renovables para el Siglo XXI
  • Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania
  • Secretaría del Programa Regional del Pacífico para el Medio Ambiente
  • Comisión de Venecia del Consejo de Europa

Organizaciones de las Naciones Unidas

  • Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
  • Consejo Económico y Social de la ONU, o ECOSOC - Comisión Económica para África
  • ECOSOC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe
  • ECOSOC - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
  • ECOSOC - Comisión Económica y Social para Asia Occidental
  • Comisión de Derecho Internacional
  • Mecanismo Residual Internacional para Tribunales Penales
  • Centro de Comercio Internacional
  • Oficina del Consejero Especial para África
  • Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños en los conflictos armados
  • Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos
  • Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños
  • Comisión de Consolidación de la Paz
  • Fondo para la Consolidación de la Paz
  • Foro Permanente de Afrodescendientes
  • Alianza de Civilizaciones de la ONU
  • Programa de colaboración de las Naciones Unidas para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo
  • Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
  • Fondo de la ONU para la Democracia
  • ONU Energía
  • Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y la Autonomía de la Mujer
  • Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
  • Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
  • Instituto de Formación e Investigación de las Naciones Unidas
  • ONU Océanos
  • Fondo de Población de la ONU
  • Registro de Armas Convencionales de la ONU
  • Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación
  • Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas
  • ONU Agua

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Donald TrumpONUNaciones UnidasBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
