Estas son las 66 organizaciones mundiales que la administración de Donald Trump abandonará

Washington - La administración de Donald Trump dice que va a salir de 66 organizaciones internacionales, casi la mitad de ellas afiliadas a las Naciones Unidas.

Muchos se centran en el clima, el trabajo, la migración y otros temas que la administración Trump ha categorizado como atendiendo a la diversidad y las iniciativas “woke”.

He aquí una lista de todas las agencias que Estados Unidos va a abandonar, según la Casa Blanca:

Organizaciones no pertenecientes a la ONU

Compacto de energía sin carbono 24/7

Consejo del Plan Colombo

Comisión de Cooperación Medioambiental

La educación no puede esperar

Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas

Foro de Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación Viaria

Coalición Libertad en Línea

Fondo Global de Compromiso Comunitario y Resiliencia

Foro Mundial contra el Terrorismo

Foro Mundial sobre Ciberexperiencia

Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo

Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global

Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas

Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

Comité Consultivo Internacional del Algodón

Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo

Foro Internacional de la Energía

Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias Culturales

Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral

Instituto Internacional para la Justicia y el Estado de Derecho

Grupo Internacional de Estudio sobre el Plomo y el Zinc

Agencia Internacional de Energías Renovables

Alianza Solar Internacional

Organización Internacional de las Maderas Tropicales

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

Instituto Panamericano de Geografía e Historia

Asociación para la Cooperación Atlántica

Acuerdo de cooperación regional para combatir la piratería y el robo a mano armada contra buques en Asia

Consejo de Cooperación Regional

Red de Políticas de Energías Renovables para el Siglo XXI

Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania

Secretaría del Programa Regional del Pacífico para el Medio Ambiente

Comisión de Venecia del Consejo de Europa

Organizaciones de las Naciones Unidas

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales

Consejo Económico y Social de la ONU, o ECOSOC - Comisión Económica para África

ECOSOC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe

ECOSOC - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico

ECOSOC - Comisión Económica y Social para Asia Occidental

Comisión de Derecho Internacional

Mecanismo Residual Internacional para Tribunales Penales

Centro de Comercio Internacional

Oficina del Consejero Especial para África

Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños en los conflictos armados

Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos

Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños

Comisión de Consolidación de la Paz

Fondo para la Consolidación de la Paz

Foro Permanente de Afrodescendientes

Alianza de Civilizaciones de la ONU

Programa de colaboración de las Naciones Unidas para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Fondo de la ONU para la Democracia

ONU Energía

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y la Autonomía de la Mujer

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

Instituto de Formación e Investigación de las Naciones Unidas

ONU Océanos

Fondo de Población de la ONU

Registro de Armas Convencionales de la ONU

Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación

Escuela Superior del Personal del Sistema de las Naciones Unidas

ONU Agua

---