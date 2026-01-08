Estas son las 66 organizaciones mundiales que la administración de Donald Trump abandonará
Casi la mitad de las entidades están afiliadas a la Organización de las Naciones Unidas
8 de enero de 2026 - 7:26 AM
8 de enero de 2026 - 7:26 AM
Washington - La administración de Donald Trump dice que va a salir de 66 organizaciones internacionales, casi la mitad de ellas afiliadas a las Naciones Unidas.
Muchos se centran en el clima, el trabajo, la migración y otros temas que la administración Trump ha categorizado como atendiendo a la diversidad y las iniciativas “woke”.
He aquí una lista de todas las agencias que Estados Unidos va a abandonar, según la Casa Blanca:
---
Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: