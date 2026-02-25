El presidente Donald Trump ofreció, el 24 de febrero de 2026, su mensaje de situación del Estado ante una sesión conjunta del Congreso.

Estos fueron los puntos clave del mensaje sobre el estado de la Unión ofrecido por Donald Trump. El presidente Donald Trump ofreció, el 24 de febrero de 2026, su mensaje de situación del Estado ante una sesión conjunta del Congreso.

Durante el primer discurso sobre el estado de la unión en su segundo término como presidente, Donald Trump volvió a auto elogiar la gestión de su administración mostrando apenas pruebas sobre esos logros.

Trump rompió la marca del discurso sobre el estado de la Unión más largo en la historia al hablar por una hora con 41 minutos.

A continuación, ofrecemos los puntos clave discutidos por Trump durante su discurso.

Ante un hemiciclo repleto y efusivo, el primer ejecutivo se dirigió a los presentes por casi dos horas.

“Nuestro país está mejor, más grande y más fuerte”, aseguró Trump.

“Nuestras fronteras están seguras, la economía ruge como nunca antes ha rugido. Estados Unidos está siendo respetado como nunca antes había sido respetado. Es la época de oro de Estados Unidos”, añadió.

Trump aseguró que durante este año de gestión presidencial logró reducir la entrada de inmigrantes ilegales a Estados Unidos a cero en los pasados nueve meses.

“Pero seguiremos permitiendo que vengan personas legalmente, que quieran nuestro país y que trabajen fuerte para mantener a nuestro país”, dijo.

Trump también aseguró que la epidemia de fentanilo se ha reducido en un 56%, aunque no mostró evidencia sobre ello.

También, aseguró que se han creado en los pasados nueve meses unos 70,000 empleos en la construcción que “seguirán creciendo y siendo más fuertes”. Aseguró que, hoy día, en Estados Unidos, hay más personas trabajando que en ningún otro momento de la historia.

“Hemos logrado sacar a 2.4 millones de personas fuera de la asistencia nutricional suplementaria”, dijo.

Indicó además que la producción de crudo en Estados Unidos ha aumentado a 600 barriles al día y dijo que sus “amigos de Venezuela” han vendido a la nación 80 millones de barriles.

El presidente en todo momento se mantuvo responsabilizando a los miembros del Partido Demócrata por la situación de Estados Unidos, a quienes responsabilizó directamente por la entrada de inmigrantes ilegales y urgió al Congreso a eliminar las ciudades santuario.

“Por todas estas razones le digo al congreso que el estado de nuestra unión es fuerte”, sentenció.

Durante su alocución, varios congresistas demócratas ripostaban a gritos contra las aseveraciones del presidente.

Aranceles

Trump aseguró que la implementación de los aranceles ha beneficiado al país económicamente y lamentó la “nefasta” decisión del Tribunal Supremo en contra de estas tarifas.

“Usé estas tarifas para lograr grandes tratos para Estados Unidos, países que nos estaban estafando ahora nos están pagando, los demócratas lo sabían. Ahora estos aíses están contentos y nosotros también”, dijo, mientras aseguró que no existe inflación en los Estados Unidos bajo su gestión.

“Los aranceles reemplazaran el modo actual de impuestos quitando ese peso de encima a las personas que amo. Trillones y trillones de dólares seguirán llegando porque finalmente tenemos un presidente que pone a Estados Unidos primero”, indicó sin mostrar evidencia.

Salud

Trump culpó a los demócratas por los altos precios de los seguros de salud en Estados Unidos.

“Estamos enfrentando otro de los fraudes más grande, el precio de la salud. Desde que pasaron el Obamacare, las compañías se han hecho ricas, está diseñado para las aseguradoras, no para la gente”, indicó.

“Por eso quiero detener todos los pagos a las aseguradoras y darle ese dinero a la gente para que adquieran su propio seguro a un mejor precio”, añadió.

Añadió, además, que llevó el precio de los medicamentos con recetta del precio más alto del mundo al más bajo, aunque no ofreció pruebas sobre ello.

Corrupción

Trump fue particularmente duro con la comunidad somalí en el estado de Minnesota, a quienes acusó de haber defalcado al gobierno por $90 millones del dinero de los contribuyentes.

Asimismo, anunció la “guerra contra el fraude gubernamental”, que será liderada por el vicepresidente JD Vance.

“Los somalíes que han defalcado a Minnesota son la norma. Permitir a este tipo de inmigrantes hace que sea la gente en Estados Unidos la que pague las consecuencias. Vamos a encargarnos de este problema, no estamos jugando juegos”, sentenció.

Energía

Durante su discurso, Trump reveló que protegerá a los ciudadanos de alzas en el costo de energía ante la proliferación de centros de datos para alimentar el empuje en inteligencia artificial (IA).

Además de eliminar legislación y/o disminuir protecciones ambientales, Trump resaltó que se introducirá un proyecto que obligaría a las empresas tecnológicas a construir y operar plantas de generación de energía para suplir sus centros de datos.

Según Trump, esto provocará que los precios por el servicio de energía eléctrica se reduzcan.

De momento, las facturas de electricidad en los Estados Unidos aumentaron en un 8% en 2025.

El presidente estadounidense también resaltó su misión de aumentar la extracción de petróleo, especialmente en la costa del Pacífico.

Narcotráfico

Trump elogió su trabajo en la lucha contra el narcotráfico y aseguró que han logrado desarticular poderosos capos de los carteles de la droga, como el reciente asesinato a manos de las autoridades mexicanas de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, presunto líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero pasado bajo cargos de narcotráfico.