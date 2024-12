Exinformante del FBI se declarará culpable por mentir sobre falso soborno vinculado a los Biden

No ha surgido evidencia de que Joe Biden actuara corruptamente o aceptara sobornos como presidente o en su cargo anterior como vicepresidente.

Aunque la identidad de Smirnov no se conocía públicamente antes de la acusación, sus afirmaciones jugaron un papel importante en el esfuerzo republicano en el Congreso para investigar al presidente y a su familia, y ayudaron a desatar una pesquisa de juicio político en la Cámara de Representantes contra Biden. Antes del arresto de Smirnov, los republicanos habían exigido que el FBI liberara la forma sin redactar que documentaba las afirmaciones no verificadas, aunque reconocieron que no podían confirmar si eran ciertas.