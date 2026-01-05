Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Familiares y amigos despiden en Nueva York a Tatiana Schlossberg, nieta del presidente JFK

Tuvo un funeral privado con un servicio en la iglesia San Ignacio de Loyola en el Upper East Side de la ciudad

5 de enero de 2026 - 5:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El servicio en la iglesia San Ignacio de Loyola, en el Upper East Side de la ciudad, estuvo encabezado por su esposo George Moran y sus pequeños hijos Edwin y Josephine, así como por sus padres Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg y sus hermanos Rose y Jack, de acuerdo con la revista People. (JIM LO SCALZO)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Familiares y amigos de Tatiana Schlossberg asistieron este lunes en Nueva York al funeral privado de la nieta del expresidente John F. Kennedy (JFK), que falleció a los 35 años el pasado 30 de diciembre a causa de un cáncer.

El servicio en la iglesia San Ignacio de Loyola, en el Upper East Side de la ciudad, estuvo encabezado por su esposo George Moran y sus pequeños hijos Edwin y Josephine, así como por sus padres Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg y sus hermanos Rose y Jack, de acuerdo con la revista People.

Schlossberg, periodista especializada en medioambiente y autora de varios ensayos y libros sobre cambio climático, reveló el mes pasado en ‘The New Yorker’ que padecía una mutación poco común de una leucemia mieloide aguda.

La enfermedad, dijo, le fue diagnosticada en mayo de 2024, poco después de dar a luz a su segundo hijo, tras lo cual enfrentó meses de tratamiento médico de quimioterapia y un trasplante de médula osea.

“Mi hijo sabe que soy escritora y que escribo sobre nuestro planeta. Desde que estoy enferma, se lo recuerdo mucho para que sepa que no era solo una enferma”, escribió en su ensayo para la revista, en el que lamentó no haber podido cuidar de su hija por el “riesgo de infección después de los trasplantes.”

“Estuve ausente durante casi la mitad de su primer año de vida. No sé realmente quién cree que soy, y si sentirá o recordará, cuando me haya ido, que soy su madre”, indicó Schlossberg.

Entre los amigos que acudieron a darle el último adiós a la iglesia San Ignacio de Loyola, donde también se realizó el servicio religioso para su abuela Jackie Kennedy en 1994, estaban Carolina Herrera, que diseñó su vestido de novia, y el reconocido presentador David Letterman

Con motivo del funeral, la Fundación de la Biblioteca JFK publicó hoy una reciente foto de Tatiana junto a su esposo, sus hijos y mascota, tomada el pasado septiembre en Martha’s Vineyard, en Massachusetts.

“Mientras recordamos a Tatiana y celebramos su vida, nuestros corazones están con su familia y todos los que la amaron”, señala el mensaje que acompaña la foto.

