FDA aprueba otra píldora abortiva genérica provocando indignación entre conservadores

Washington— Funcionarios federales aprobaron otra versión genérica de la píldora abortiva mifepristona, una formalidad regulatoria que rápidamente desencadenó el rechazo de grupos antiaborto y políticos alineados con la administración de Donald Trump.

El fabricante de medicamentos Evita Solutions anunció en su sitio web que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) aprobó su forma de bajo costo de la píldora, que está aprobada para interrumpir embarazos hasta las 10 semanas.

Students for Life Action, que se opone al aborto, en un comunicado el jueves calificó la aprobación como ‘una mancha en la presidencia de Trump y otra señal de que el estado profundo en la FDA debe desaparecer’.

El senador republicano Josh Hawley, de Missouri, también criticó la medida en una publicación en X, afirmando: “He perdido la confianza en el liderazgo de la FDA”.

Las críticas se producen cuando los principales funcionarios de salud del presidente republicano Trump, incluido el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., enfrentan una creciente presión de los opositores al aborto para que reevalúen la mifepristona, que fue aprobada hace 25 años y ha sido considerada repetidamente segura y eficaz por los científicos de la FDA.

En una carta a los fiscales generales republicanos el mes pasado, Kennedy y el comisionado de la FDA, el Dr. Marty Makary, se comprometieron a realizar una revisión completa de la seguridad del fármaco.

Píldoras de Mifepristona en clínica Planned Parenthood. (Charlie Neibergall)

La FDA aprobó la versión original de mifepristona en 2000 y gradualmente facilitó el acceso con el tiempo. Eso incluyó la aprobación de la primera píldora genérica, del fabricante de medicamentos GenBioPro, en 2019.

En 2021, la FDA, bajo el mandato del presidente demócrata Joe Biden, permitió la prescripción en línea y la entrega por correo del fármaco, ampliando enormemente el acceso. Los opositores al aborto han estado luchando contra el cambio desde entonces.

La aprobación de medicamentos genéricos es típicamente un proceso rutinario en la FDA, con múltiples versiones de imitación usualmente aprobadas después de que expira la patente del medicamento original. En la mayoría de los casos, los fabricantes de medicamentos genéricos solo necesitan demostrar que su medicamento coincide con los ingredientes y la fórmula desarrollada por el fabricante original.

La FDA típicamente aprueba tales solicitudes en un plazo de 10 meses. Pero los documentos de presentación publicados en el sitio web de la FDA muestran que Evita Solutions presentó su solicitud para comercializar mifepristona hace cuatro años.

La compañía no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

En su sitio web, Evita afirma que ‘cree que todas las personas deberían tener acceso a una atención del aborto segura, asequible, de alta calidad, eficaz y compasiva’.

Es poco probable que la aprobación de un segundo genérico afecte el acceso a la píldora, que típicamente se toma con otro medicamento, el misoprostol. La combinación representa aproximadamente dos tercios de todos los abortos en Estados Unidos. La mifepristona dilata el cuello uterino y bloquea la hormona progesterona, mientras que el misoprostol hace que el útero se contraiga y tenga calambres.

El acceso a la mifepristona está restringido en grandes secciones del país debido a las leyes estatales que prohíben el aborto —incluido el aborto con medicamentos— o imponen restricciones separadas al uso del fármaco. Esas leyes están sujetas a una serie de demandas en curso que se están abriendo camino a través del sistema legal.