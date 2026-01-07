Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Florida busca presentar cargos contra Nicolás Maduro por “traer” drogas y pandilleros al estado

El gobernador Ron DeSantis indicó que las denuncias serían radicadas en el foro estatal

7 de enero de 2026 - 3:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nicolás Maduro. (Ariana Cubillos)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Florida busca presentar cargos criminales contra el gobernante depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, que se sumarían al proceso federal que afronta en Nueva York por “traer” drogas y pandilleros al estado, reveló el gobernador del estado, Ron DeSantis.

RELACIONADAS

“Es a través de la oficina del fiscal general que se pueden presentar estas cosas, presentar potencialmente un caso estatal contra Nicolás Maduro. Estaba obviamente muy involucrado en drogas, estaba obviamente muy involucrado en traer drogas, particularmente a Florida”, informó el mandatario estatal.

El gobernador aclaró que estos cargos serían estatales, por lo que sería un proceso distinto al que afrontan Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Nueva York, donde comparecieron este lunes por primera vez después de su arresto el sábado en un operativo de las fuerzas estadounidenses en Caracas.

DeSantis señaló que Florida, hogar de la mayor diáspora de Venezuela en Estados Unidos, tiene leyes “robustas” contra los narcóticos, además de sugerir que podrían existir cargos relacionados con la “importación criminal”.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial.En un boceto que trascendió en la tarde del lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y su esposa, Cilia Flores, segunda de la derecha, comparecen ante el tribunal federal de Manhattan con sus abogados defensores Mark Donnelly, segundo de la izquierda, y Andrés Sánchez.
1 / 13 | Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. - Stefan Jeremiah

“Él vació sus prisiones y los mandó (a los reos) a Estados Unidos a través de la frontera, y acabamos con algunas de estas personas en Florida, miembros de la pandilla Tren de Aragua que estaban en prisión ahí (en Venezuela). Él hizo esto y, para mí, es un acto muy hostil”, acusó.

La posible denuncia de Florida trasciende después de que Maduro se declaró en Nueva York un “prisionero de guerra” e “inocente” de los cargos de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y para usar esas armas.

Además, ciudadanos estadounidenses reactivaron en Miami una demanda contra Maduro, tras su captura, y su vicepresidenta y ahora mandataria encargada, Delcy Rodríguez, así como otros funcionarios chavistas, a quienes acusan de secuestro, tortura y terrorismo.

Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela el sábado para “capturar” al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.Reggie Carrera observa los daños en la casa de su amigo Jesús Linares, quien dice que fue alcanzada durante las operaciones militares en Catia La Mar.
1 / 18 | Venezuela enfrenta las secuelas del ataque para capturar a Nicolás Maduro. Residentes observan el domingo un complejo de apartamentos dañado en Catia La Mar que, según los vecinos, fue alcanzado durante los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro. - Matias Delacroix

“Así que están los narcóticos, la pandilla, pero también la inmigración y lo que eso hizo fue poner a las personas en riesgos. Y hemos tenido personas en Florida que han sido víctimas de miembros de la pandilla del Tren de Aragua”, agregó ahora DeSantis.

El gobernador celebró el lunes la captura de Maduro al señalar que en el sur de Florida hay “una gran comunidad” que padeció “el yugo de la ideología marxista” del gobernante de Venezuela y su antecesor, Hugo Chávez, pero defendió la política migratoria que ha resultado en la deportación de venezolanos.

Tags
Breaking NewsVenezuelaNicolás MaduroNueva YorkAtaque a VenezuelaCilia FloresDelcy RodríguezCaptura de Nicolás Maduro
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 7 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: