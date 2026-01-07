Florida busca presentar cargos contra Nicolás Maduro por “traer” drogas y pandilleros al estado

Florida busca presentar cargos criminales contra el gobernante depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, que se sumarían al proceso federal que afronta en Nueva York por “traer” drogas y pandilleros al estado, reveló el gobernador del estado, Ron DeSantis.

“Es a través de la oficina del fiscal general que se pueden presentar estas cosas, presentar potencialmente un caso estatal contra Nicolás Maduro. Estaba obviamente muy involucrado en drogas, estaba obviamente muy involucrado en traer drogas, particularmente a Florida”, informó el mandatario estatal.

El gobernador aclaró que estos cargos serían estatales, por lo que sería un proceso distinto al que afrontan Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Nueva York, donde comparecieron este lunes por primera vez después de su arresto el sábado en un operativo de las fuerzas estadounidenses en Caracas.

DeSantis señaló que Florida, hogar de la mayor diáspora de Venezuela en Estados Unidos, tiene leyes “robustas” contra los narcóticos, además de sugerir que podrían existir cargos relacionados con la “importación criminal”.

“Él vació sus prisiones y los mandó (a los reos) a Estados Unidos a través de la frontera, y acabamos con algunas de estas personas en Florida, miembros de la pandilla Tren de Aragua que estaban en prisión ahí (en Venezuela). Él hizo esto y, para mí, es un acto muy hostil”, acusó.

La posible denuncia de Florida trasciende después de que Maduro se declaró en Nueva York un “prisionero de guerra” e “inocente” de los cargos de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y para usar esas armas.

Además, ciudadanos estadounidenses reactivaron en Miami una demanda contra Maduro, tras su captura, y su vicepresidenta y ahora mandataria encargada, Delcy Rodríguez, así como otros funcionarios chavistas, a quienes acusan de secuestro, tortura y terrorismo.

“Así que están los narcóticos, la pandilla, pero también la inmigración y lo que eso hizo fue poner a las personas en riesgos. Y hemos tenido personas en Florida que han sido víctimas de miembros de la pandilla del Tren de Aragua”, agregó ahora DeSantis.