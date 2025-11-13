Florida enseñará sobre macartismo y la Guerra Fría

Tallahassee, Florida— Los estudiantes de las escuelas públicas de Florida pronto aprenderán una interpretación del macartismo y la lucha contra el comunismo en la Guerra Fría que está impregnada de la retórica de esa época, después de que los funcionarios de educación del estado votaron a favor de aprobar nuevas normas de enseñanza de estudios sociales el jueves.

Las normas, que representan el contenido básico que se espera que aprendan los estudiantes de Florida, detallan una “infiltración” comunista en los grupos de defensa de los Derechos Civiles, incluyen instrucción sobre el uso de “‘McCarthismo’ como insulto” y hacen referencia a “calumnias contra los anticomunistas”, incluidos los términos “red-baiter y Red Scare”.

Las normas suavizan décadas de reflexión sobre la labor del ex senador estadounidense Joseph McCarthy, que lideró un movimiento político para erradicar lo que él consideraba comunismo en las comunidades políticas, de derechos civiles y artísticas a principios de la década de 1950. El esfuerzo despojó de oportunidades de empleo y reputación social a muchas de las personas acusadas por McCarthy.

Los nuevos puntos de referencia de enseñanza, que fueron impulsados por una ley firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis en 2024, han alarmado a algunos educadores y expertos en macartismo, que dicen que los estándares parecen profundamente ideológicos y dirigidos a “enseñar a los estudiantes qué pensar, en lugar de cómo pensar.”

“Si yo fuera profesor, me sentiría realmente asustado por esto”, dijo Tawny Paul, profesor de historia y director de la Iniciativa de Historia Pública de la Universidad de California en Los Ángeles.

En conjunto, las nuevas y extensas normas de Florida sobre la “Historia del Comunismo” abarcan 29 páginas, aproximadamente el triple de la extensión dedicada a la enseñanza de la Historia de Estados Unidos (9 páginas) y de Educación Cívica y Gobierno (11 páginas).

El Consejo de Educación de Florida aprobó las normas el jueves, estableciendo que los editores de libros de texto y los educadores las apliquen en el curso escolar 2026-2027.

¿Qué contienen las nuevas normas?

Los nuevos estándares de enseñanza de historia del comunismo de Florida abarcan desde la República de Platón y la historia de las utopías hasta la Revolución Rusa y las protestas de 1989 en la plaza de Tiananmen. McCarthy y el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes son presentados como paladines del anticomunismo, en lugar de la interpretación más comúnmente aceptada de que fomentaron uno de los capítulos más represivos de la historia moderna de Estados Unidos.

Ellen Schrecker, profesora de historia jubilada de la Universidad de Yeshiva y experta en el macartismo, señaló que el movimiento abarcó a toda la sociedad y se caracterizó por pruebas públicas de lealtad ideológica, listas negras y despidos masivos. Señaló que el movimiento abarcó a toda la sociedad y se caracterizó por inquisiciones públicas, pruebas de lealtad ideológica, listas negras y despidos masivos.

“El macartismo fue, hasta el momento actual, el episodio más duradero y extendido de represión política en Estados Unidos”, afirmó Schrecker.

¿Qué hay detrás de este impulso?

El año pasado, DeSantis promulgó una ley que obligaba al Consejo Estatal de Educación a adoptar nuevas normas de enseñanza sobre la historia del comunismo para el curso escolar 2026-2027.

La medida sigue a la designación por parte de la Asamblea Legislativa, controlada por los republicanos, del 7 de noviembre como Día de las Víctimas del Comunismo en las escuelas públicas de Florida, para incluir al menos 45 minutos de instrucción sobre figuras como Mao Zedong y Fidel Castro.

El nuevo Comisario de Educación, Anastios Kamoutsas, que creció en Miami como nieto de exiliados cubanos que huyeron del régimen de Castro, supervisa la aplicación de las normas.

La diáspora cubana de Miami y su fervor anticomunista han dominado durante mucho tiempo la política de la ciudad. En los últimos años, los cubanoamericanos han ayudado al Partido Republicano a ganar el condado de Miami-Dade, un hito político que ha contribuido a reforzar su influencia cultural en el GOP actual.

¿Cuál ha sido la reacción?

Los miembros de la Junta Estatal de Educación de Florida, que son nombrados por DeSantis, aplaudieron los estándares como históricamente fundamentados y necesarios, respaldados por cuatro de los cinco oradores públicos que abordaron el tema en la reunión del jueves.

Por su parte, Schrecker, experto en el macartismo, afirmó que las normas presentan “una visión muy estrecha y represiva de la historia estadounidense” que refuerza el statu quo y oscurece momentos históricos que desencadenaron cambios sociales y políticos.

A Paul, profesor de la UCLA, le preocupa cómo los dictados del plan de estudios pueden limitar la voluntad de los profesores de implicar a sus alumnos en algunos de los capítulos más oscuros del país, y en sus retos contemporáneos.

¿Qué pasa con los estándares de historia negra de Florida?

En 2023, los activistas de los derechos civiles denunciaron los cambios introducidos por Florida en su plan de estudios públicos sobre la historia de los negros, en concreto el requisito de que las escuelas de Florida enseñaran que las personas esclavizadas “desarrollaron habilidades que, en algunos casos, podían aplicarse para su beneficio personal”.

Los cambios provocaron protestas generalizadas de profesores, padres y algunos conservadores negros, entre ellos el representante republicano de Florida Byron Donalds, que se pronunció en contra del plan de estudios y dijo entonces que pensaba trabajar con la junta estatal para “perfeccionar” ese tema. Esos cambios aún no se han realizado.