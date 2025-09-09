Gavin Newsom dice que Donald Trump tiene una obsesión “implacable y desquiciada” con California

Sacramento, California - El gobernador de California, Gavin Newsom, utilizó el martes su discurso sobre el Estado del Estado para criticar a la administración del presidente Donald Trump por una “implacable y desquiciada obsesión con California”, al tiempo que promocionaba los logros del estado en el 175 aniversario de su fundación.

El gobernador demócrata optó por enviar la carta a la legislatura estatal en lugar de entregarla públicamente. Newsom, quien es visto como un potencial contendiente presidencial para 2028, también publicó una versión abreviada del informe anual en sus canales de redes sociales. La carta criticó al presidente y sus políticas por generar caos y disrupción en California, sin mencionar a Trump por su nombre.

“Ahora estamos a nueve meses de una batalla para proteger los valores que más apreciamos y para preservar la base económica y social que construimos para California”, escribió Newsom. “Nos enfrentamos a una administración federal construida sobre la incompetencia y la ignorancia maliciosa, una que busca la muerte del pensamiento independiente”.

Newsom no ha hecho un discurso formal en algunos años, una desviación de décadas de tradición.

El estado ha sido un campo de batalla para la administración de Trump después de que su estrategia de línea dura en materia de inmigración provocó protestas y el despliegue de la Guardia Nacional y los Marines. El gobierno federal también ha recortado fondos para el proyecto de tren de alta velocidad del estado, que se ha retrasado mucho, ha revocado la primera regla del estado que prohíbe la venta de automóviles nuevos a gasolina y ha demandado al estado por su ley que permite a las niñas transgénero competir en equipos deportivos femeninos.

California respondió demandando a la administración 41 veces. Los legisladores a principios de este año autorizaron la entrega de $50 millones al Departamento de Justicia de California y otros grupos legales para ayudar a proteger las políticas progresistas del estado. California también está luchando contra la medida de Trump de suspender la financiación a la Universidad de California, Los Ángeles, por acusaciones de violaciones de derechos civiles relacionadas con el antisemitismo y la acción afirmativa, dijo Newsom.

“Sería un error pensar que California se está acobardando ante esta embestida”, dijo Newsom.

La carta también describe lo que Newsom describió como los logros de California, destacando la resiliencia del estado y el rápido esfuerzo de recuperación de los devastadores incendios forestales en Los Ángeles a principios de este año, así como otros avances en tecnología, energía verde y educación en una economía que supera los $4.1 billones. También destacó la fuerza voluntaria del estado de decenas de miles de jóvenes y un programa de créditos fiscales para traer de vuelta las producciones de Hollywood.

Los republicanos estatales dijeron que Newsom está priorizando la construcción de su perfil nacional en lugar de trabajar en los problemas de California. James Gallagher, el líder republicano de la Asamblea estatal, señaló los continuos déficits presupuestarios del estado, la crisis de personas sin hogar y los altísimos costos de vida en una publicación en las redes sociales que respondía a la carta de Newsom.

Gallagher también criticó el impulso de Newsom para un nuevo mapa del Congreso de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para ayudar a los demócratas a ganar más escaños y potencialmente obtener el control de la Cámara antes de las elecciones de mitad de período de 2026. La medida de California fue para contrarrestar un esfuerzo similar liderado por legisladores republicanos a instancias de Trump en Texas.