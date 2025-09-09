Congreso divulga nota a Jeffrey Epstein que Donald Trump niega haber firmado

Demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes divulgaron el lunes una carta sexualmente sugestiva a Jeffrey Epstein supuestamente firmada por el presidente Donald Trump, lo cual él ha negado.

La carta fue incluida como parte de un álbum del 50 cumpleaños compilado en 2003 para Epstein, un financista rico y bien conectado que alguna vez fue amigo de Trump. Epstein se suicidó en una cárcel de Manhattan mientras esperaba el juicio en 2019 por cargos que decían que abusó sexualmente y traficó con docenas de niñas menores de edad.

Trump ha dicho que no escribió la carta ni creó el dibujo de una mujer con curvas que rodea la carta, y presentó una demanda de $10,000 millones contra The Wall Street Journal por informar anteriormente sobre su vínculo con la carta.

“Como he dicho todo el tiempo, está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen y no la firmó”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado publicado en X. “El equipo legal del presidente Trump continuará litigando agresivamente”.

El subjefe de personal de la Casa Blanca, Taylor Budowich, publicó varias fotos en X de la firma de Trump a lo largo de los años y escribió: “No es su firma”.

La publicación del dibujo se produce cuando el presidente se ha enfrentado durante meses a una creciente presión para forzar una mayor divulgación en el caso de Epstein y su exnovia Ghislaine Maxwell. Epstein fue acusado de pagar a niñas menores de edad cientos de dólares en efectivo por masajes y luego abusar de ellas, mientras que Maxwell fue condenada por atraer a adolescentes para que fueran abusadas sexualmente por él.

También vuelve a poner de relieve la antigua amistad de Trump con Epstein, que según el presidente terminó hace dos décadas después de una pelea. Trump dijo recientemente que cortó lazos con Epstein porque “robó” mujeres jóvenes, incluida Virginia Giuffre, quien fue una de las acusadoras de tráfico sexual más conocidas de Epstein, que trabajaban para el spa en su resort Mar-a-Lago.

El caso contra Epstein se presentó más de una década después de que secretamente llegara a un acuerdo con los fiscales federales en Florida para deshacerse de acusaciones casi idénticas. Trump había sugerido durante la campaña presidencial que buscaría abrir los archivos del gobierno sobre Epstein, pero gran parte de lo que el gobierno ha publicado hasta ahora ya estaba disponible.

Los demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes recibieron una copia del álbum de cumpleaños el lunes como parte de un lote de documentos del patrimonio de Epstein.

Trump ha negado haber escrito la carta y haber creado el dibujo, calificando el informe de The Wall Street Journal al respecto como “falso, malicioso y difamatorio”.

“Estas no son mis palabras, no es la forma en que hablo. Además, no hago dibujos”, dijo Trump.

La carta publicada por el comité se ve exactamente como la describió The Wall Street Journal en su informe.

La carta, que lleva el nombre de Trump y lo que parece ser su firma, incluye un texto enmarcado por un contorno dibujado a mano de una mujer con curvas.

“Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso”, dice la carta.

La divulgación de la carta se produce en medio de un impulso bipartidista en el Congreso para la publicación de los llamados archivos de Epstein, en medio de años de especulaciones y teorías de conspiración. Los llamamientos para la publicación de los registros provinieron de republicanos, incluido el vicepresidente J.D. Vance, antes de que juramentara en el puesto número dos del país.

El Departamento de Justicia en agosto comenzó a entregar los registros de la investigación de tráfico sexual de Epstein al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.