NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gobernador de California denuncia al doctor Mehmet Oz por violación de derechos civiles

La pugna abre un nuevo frente en la batalla entre Gavin Newsom y el gobierno de Donald Trump

30 de enero de 2026 - 1:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El gobernador de California, Gavin Newsom, durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. (Markus Schreiber)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Se ha abierto un nuevo frente en la batalla entre el gobernador de California, Gavin Newsom, y la administración Trump por un vídeo en el que el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el doctor Mehmet Oz, visita Los Ángeles y alega que miembros de su comunidad armenia orquestaron un fraude sanitario a gran escala.

RELACIONADAS

El rifirrafe público que duró varios días en las redes sociales se intensificó el jueves por la noche, cuando Newsom anunció que su oficina iba a presentar una denuncia de derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos acusando a Oz de discriminación.

La oficina de Newsom argumentó en la denuncia que Oz “vertió acusaciones infundadas y con carga racial” que corrían el riesgo de desalentar la participación en programas de cuidados paliativos y a domicilio entre la comunidad afectada. La oficina del gobernador señaló que las afirmaciones “ya habían causado daños en el mundo real” al frenar el negocio de una panadería armenia que aparece en el vídeo.

Oz y CMS no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la denuncia o el contenido del vídeo, y no han compartido públicamente detalles que confirmen el supuesto fraude.

El vídeo publicado en las redes sociales a principios de esta semana muestra al administrador de los CMS visitando el barrio de Van Nuys, en Los Ángeles, y señalando un radio de cuatro manzanas en el que, según él, hay 42 hospicios, lo que sugiere un posible fraude. Hace referencia a un negocio que, según él, formó parte de un esquema de fraude de 16 millones de dólares.

A continuación, de pie frente a un edificio que incluye una panadería armenia, alega que en Los Ángeles se han producido fraudes por valor de unos 3,500 millones de dólares en cuidados paliativos y a domicilio, y que “buena parte de ellos” fueron obra de “la mafia rusa armenia”.

Oz, cuyos padres emigraron a Estados Unidos desde Turquía, describe la escritura armenia de los rótulos de los negocios mientras la cámara se desplaza a la panadería.

“Te das cuenta de que las letras y el lenguaje que hay detrás de mí son de ese dialecto”, dice en el vídeo. También afirma que “no se ha prestado mucha atención a estos problemas” en California.

Newsom rebatió las afirmaciones del vídeo y señaló en las redes sociales que California había revocado más de 280 licencias de hospicios y prohibido la concesión de nuevas licencias a partir de 2022 debido a la preocupación por el fraude. A continuación, los dos líderes intercambiaron múltiples y agudos ataques en un tira y afloja en las redes sociales.

La disputa es una de las muchas que han surgido entre Newsom, considerado como posible candidato presidencial demócrata para 2028, y la administración republicana del presidente Donald Trump. Newsom y Trump se han enfrentado por cuestiones que van desde el despliegue de la Guardia Nacional de la administración federal en Los Ángeles hasta los esfuerzos del presidente por bloquear la prohibición en California en 2035 de nuevos coches de gas, una primicia nacional.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
