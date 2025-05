Gobernadora del estado fronterizo mexicano de Baja California dice que Estados Unidos le retiró la visa

Marina del Pilar Ávila anunció la medida en un mensaje divulgado en su cuenta de X, aunque no explicó las razones específicas por las cuales le retiraron la visa. Un vocero de la Embajada de Estados Unidos en México dijo a The Associated Press que los expendientes de visado son “confidenciales”, según la ley estadounidense, y que “no podemos hablar de los detalles de casos individuales”.