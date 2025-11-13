Hallan cadáver de un minero en una mina inundada en Virginia

CHARLESTON, W.Va. - El cuerpo de un minero de carbón fue encontrado el jueves temprano en una mina que se inundó en el sur de Virginia Occidental, dijo el gobernador Patrick Morrisey.

Los equipos encontraron el cadáver en el interior de la mina Rolling Thunder de Alpha Metallurgical Resources Inc., cerca de Belva, a unos 80 km al este de Charleston, la capital del estado.

Una cuadrilla de mineros se había topado con una bolsa de agua desconocida el pasado sábado a unos tres cuartos de milla (1.2 kilómetros) en el interior de la mina, que se inundó después de que una antigua pared de la mina “se viera comprometida”, dijo el Gobernador Patrick Morrisey. Más de una docena de mineros fueron localizados tras conocerse el accidente.

Esta muerte es la tercera que se produce este año en un centro Alpha de Virginia Occidental. Las otras dos se produjeron en el cercano condado de Raleigh: En agosto, un ascensor que estaba siendo probado golpeó a un minero en una plataforma del primer piso en la planta de procesamiento de Marfork Coal, filial de Alpha, y en febrero, una veta de carbón cayó sobre un contratista en la explotación subterránea Black Eagle de Alpha, según la Administración de Seguridad y Salud en las Minas de EE.UU. (US Mine Safety and Health Administration).

Se perforaron agujeros en la mina en un intento de acelerar el proceso de búsqueda y los equipos de buceo exploraron posibles zonas en el agua donde pudieran existir bolsas de aire. La Comisión Nacional de Rescate en Cuevas proporcionó teléfonos excedentes del ejército conectados a cables que pueden recorrer grandes distancias para permitir una mejor comunicación subterránea.

Rolling Thunder es una de las 11 minas subterráneas explotadas en Virginia Occidental por Alpha Metallurgical Resources Inc, con sede en Tennessee. La empresa también explota cuatro minas de superficie en el estado, así como tres minas subterráneas y una de superficie en Virginia.

Morrisey dijo que la mina abandonada junto a Rolling Thunder había estado en funcionamiento en las décadas de 1930 y 1940.

Un informe elaborado en febrero para Alpha por una empresa consultora de ingeniería, Marshall Miller & Associates, afirmaba que la zona había sido “ampliamente explorada” por anteriores propietarios de minas, generando “una importante cantidad de datos históricos” que Alpha examinó al evaluar su potencial para producir carbón.

El mismo informe señala que la veta de carbón Rolling Thunder discurre a lo largo y por debajo del desagüe de Twentymile Creek, pero afirma que “no hay problemas hidrológicos significativos” sobre la excavación en busca de más carbón en la propiedad minada extensivamente.

En 1968, en el mismo condado, unos mineros que trabajaban para Gauley Coal and Coke en Hominy Falls hicieron accidentalmente un túnel en una mina abandonada no cartografiada cercana, inundando su explotación. Cuatro hombres murieron, pero 15 mineros fueron sacados a la superficie al cabo de cinco días, y otros seis que se encontraban más adentro de la mina fueron rescatados al cabo de 10 días.

En 2002, en el suroeste de Pensilvania, nueve mineros fueron rescatados tras pasar más de tres días atrapados en la mina inundada de Quecreek.

