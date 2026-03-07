Homenaje a los policías que protegieron el Capitolio federal: exhiben la placa del 6 de enero de 2021

Los visitantes del Capitolio de Estados Unidos tendrán ahora un marcador visible del asedio que tuvo lugar allí el 6 de enero de 2021, y un recordatorio de los oficiales que lucharon y resultaron heridos aquel día.

A pocos pasos de la fachada oeste del Capitolio, donde se produjeron los peores enfrentamientos, los trabajadores han instalado silenciosamente una placa en honor de los oficiales, tres años después de que la ley exigiera su colocación. La placa se colocó en el lado del Senado del pasillo porque esa cámara votó unánimemente en enero a favor de instalarla después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de La Haya, hubiera retrasado su colocación.

“En nombre de un Congreso agradecido, esta placa honra a los extraordinarios individuos que valientemente protegieron y defendieron este símbolo de la democracia el 6 de enero de 2021”, dice la placa. “Su heroísmo nunca será olvidado”.

El Washington Post informó por primera vez de la instalación de la placa, de la que fue testigo un reportero hacia las 4 de la madrugada EST del sábado. Es el primer marcador oficial de la jornada violenta en el Capitolio.

El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, encabezó el reciente esfuerzo para instalarlo mientras conmemoraba el quinto aniversario del ataque en el pleno del Senado en enero y describía sus recuerdos al escuchar a la gente irrumpir en el edificio. “Les debemos gratitud eterna, y esta nación es más fuerte gracias a ellos”, dijo sobre los oficiales que se vieron abrumados por miles de partidarios del presidente Donald Trump y finalmente los empujaron fuera del edificio.

La turba de alborotadores que se abrió paso violentamente entre la policía e irrumpió se hizo eco de las falsas afirmaciones de Trump sobre unas elecciones robadas después de que el republicano fuera derrotado por el demócrata Joe Biden. La multitud detuvo durante varias horas la certificación de la victoria de Biden en el Congreso, hizo correr a los legisladores y causó destrozos en el edificio antes de que la policía recuperara el control. Más de 140 agentes de la Policía del Capitolio de Estados Unidos, del Departamento de Policía Metropolitana y de otros organismos resultaron heridos.

La lucha para que se instale la placa se produjo cuando Trump volvió al poder el año pasado y el Congreso republicano se ha mantenido leal a él. Trump, que ha calificado el 6 de enero de “día del amor”, ha tratado de desviar la culpa hacia los demócratas y la policía por instigar el ataque, y muchos republicanos en el Congreso han restado importancia a la violencia.

3 años de retrasos

El Congreso aprobó una ley en 2022 que establecía las instrucciones para la placa honorífica con los nombres de los agentes “que respondieron a la violencia ocurrida”. Daba un plazo de un año para su instalación, pero la placa nunca llegó a colocarse.

Los demócratas, enfadados por la falta de la placa, instalaron réplicas de la misma en el exterior de sus oficinas y pidieron a los dirigentes del Partido Republicano que la colocaran o explicaran por qué faltaba.

Tras más de un año de silencio -y una demanda de dos agentes que lucharon en el Capitolio aquel día-, la oficina de Johnson emitió un comunicado el 5 de enero, la noche anterior al quinto aniversario del atentado, en el que afirmaba que el estatuto que autorizaba la placa “no se puede aplicar” y que las alternativas propuestas tampoco “se ajustan”.

Tillis fue al pleno del Senado esa misma semana y aprobó una resolución, sin objeciones de ningún otro senador, para colocar la placa en el lado del Senado.

Objeción de los funcionarios

Uno de los agentes que presentó la demanda, Daniel Hodges, del Departamento de Policía Metropolitana, declaró el sábado que la demanda continuaría.

Hodges, que fue aplastado y golpeado por los alborotadores mientras estaba atrapado en las puertas centrales de la fachada oeste, a unos pasos de donde ahora se exhibe la placa, dijo que la instalación nocturna era un “buen parche”, pero que no cumplía plenamente la ley.

El estatuto original establecía que la placa debía colocarse “en” la fachada oeste del Capitolio -no cerca de él- y que los nombres de los agentes debían figurar en la propia placa. La nueva instalación tiene un cartel cercano con un código QR que lleva a un documento de 45 páginas en el que figuran los miles de nombres de los agentes que acudieron al Capitolio aquel día.

“El peso de una sentencia judicial ayudaría a asegurar el monumento contra futuras manipulaciones”, dijo Hodges. “Nuestra demanda persiste”.

Hodges y un antiguo agente de la Policía del Capitolio de Estados Unidos, Harry Dunn, afirmaron en la demanda que el Congreso estaba fomentando una “reescritura de la historia” al no cumplir la ley e instalar la placa.

“Sugiere que los funcionarios no son dignos de ser reconocidos, porque el Congreso se niega a reconocerlos”, dice la demanda.

El Departamento de Justicia ha intentado que se desestime el caso. La fiscal federal Jeanine Pirro y otros argumentaron que el Congreso “ya ha reconocido públicamente el servicio del personal encargado de hacer cumplir la ley” al aprobar la placa y que exhibirla no aliviaría los problemas a los que dicen enfrentarse por su trabajo.

Recuerdos del día

Más de 1,500 personas fueron acusadas tras el atentado, entre los mayores procesamientos federales de la historia del país. Cuando Trump volvió al poder en enero de 2025, los indultó a todos a las pocas horas de tomar posesión.

Hodges, Dunn y otros oficiales que han contado sus experiencias ese día han sido repetidamente criticados y amenazados por personas leales a Trump que dicen que los oficiales están mintiendo. Algunos de los agentes dicen que siguen luchando.

La demanda afirma que “ambos hombres viven con heridas psíquicas de aquel día, agravadas por la negativa de su gobierno a reconocer su servicio.”

El representante neoyorquino Adriano Espaillat, principal demócrata en la comisión de gastos que supervisa el poder legislativo, afirmó que “nuestra Policía del Capitolio se merece más” y que seguiría presionando a Johnson al respecto.

